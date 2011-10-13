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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

کوششی خبر داد:

آغاز مسابقه وبلاگ نویسی"بیعت با آفتاب"در شهریار و ملارد

آغاز مسابقه وبلاگ نویسی"بیعت با آفتاب"در شهریار و ملارد

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای ملارد و شهریار گفت: مسابقه وبلاگ نویسی با عنوان "بیعت با آفتاب" در این دو شهرستان آغاز شد.

حجت الاسلام سید حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور گرامیداشت دهه ولایت و امامت و در راستای بهره گیری از فضای مجازی در ترویج و توسعه فرهنگ دینی، به همت بنیاد بین المللی غدیر مسابقه سراسری وبلاگ نویسی بیعت با آفتاب، برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای ملارد و شهریار افزود: این مسابقه در سه بخش وبلاگ نویسی، بلوتوث صوتی غدیر و طراحی تصویر زمینه است.

کوششی اظهار داشت: علاقه‌مندان می‌توانند از امروز تا 24 آبان ماه سال جاری آثار خود را از طریق سامانه الکترونیکی بنیاد بین المللی غدیر به نشانی www.alghadir.ir ارسال کنند.

این مسئول گفت: شرکت کنندگان برای اطلاع بیشتر به اداره تبلیغات اسلامی شهریار واقع در شهریار، خیابان ولی‌عصر (عج)، کوچه شهید عیار اسدی مراجعه کنند.

وی مراسم پایانی این مسابقه را روز جمعه چهارم آذرماه سال جاری اعلام کرد. 
 

کد مطلب 1432092

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