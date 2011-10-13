واژگونی یک خودروی سواری در بزرگراه شیخ فضل الله نوری

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه خودرو سواری بامداد امروز هنگامی که در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله نوری در حرکت بود ناگهان نرسیده به مسیر خروجی شمال بزرگراه یادگار امام دچار حادثه و بر روی سقف واژگون شد.

رانندگان خودروهای عبوری که شاهد رخداد این حادثه بودند بلافاصله در تماس با سامانه 125 خواستار کمک آتش نشانی شدند و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران هم بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 77 به محل حادثه اعزام کرد.

سید محمد جلیلیان فرمانده آتش نشانان در مورد این حادثه گفت: آتش نشانان به سرعت و با قطع کردن برق خودرو و ایمن سازی محل حادثه، خودروی واژگون شده را به حالت اولیه برگرداندند و آن را برای انتقال به پارکینگ به عوامل راهنمایی و رانندگی تحویل دادند.

وی افزود: رخداد این حادثه باعث آسیب دیدگی سطحی راننده، تنها سرنشین این خودرو شد که درمحل حادثه توسط عوامل اورژانس به طور سرپایی مداوا شد.

این فرمانده آتش نشانی با اشاره به وارد آمدن خسارت زیاد به خودرو، تصریح کرد: علت بروز این حادثه رانندگی هم اکنون از سوی کارشناسان راهنمایی و رانندگی تحت بررسی است.