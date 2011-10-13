جشنواره مدهامتان نیاز جامعه برای مقابله با هجمه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد مدهامتان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه جشنواره قرآنی بستر مناسبی برای رشد شکوفایی استعدادهای نخبگان قرآنی است، افزود: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در صف مقدم مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان است.
وی با بیان اینکه نوک پیکان هجمه فرهنگی دشمنان به سمت جوانان و نوجوانان این مرز و بوم است، ادامه داد: این جشنواره نسیم معنوی و باران رحمت الهی است که باعث شکوفایی گلهای این کشور می شود.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مساجد از دیرباز خاستگاه مسلمانان و مومنان بوده است، یادآور شد: فعالیتهای که با نام مساجد برگزار شوند از اثرگذاری و ماندگاری بالایی برخوردار است.
در ادامه این دیدار مرتضی صفری مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان نیز با اشاره به همکاری این نهاد در انعکاس برنامه های جشنواره قرآنی مدهامتان گفت: صدا و سیمای مرکز زنجان در حد توان و امکانات این برنامه را پوشش می دهد.
سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان نیز با اشاره به اینکه هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان با حضور 300 تن از عاملان قرآنی برگزار می شود، گفت: این جشنواره (سوم تا ششم آبان) در زنجان برگزار خواهد شد.
پوشش رسانه ای و اطلاع رسانی در چارچوب امکانات سازمان از مصوبت این دیدار بود.
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه دشمنان با جنگ نرم به میدان آمدند، گفت: جشنواره قرآنی مدها متان نیاز جامعه امروز برای مقابله با هجمه فرهنگی دشمن است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد مدهامتان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه جشنواره قرآنی بستر مناسبی برای رشد شکوفایی استعدادهای نخبگان قرآنی است، افزود: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در صف مقدم مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان است.
نظر شما