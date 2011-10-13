جشنواره مدهامتان نیاز جامعه برای مقابله با هجمه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی ظهر پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد مدهامتان با مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه جشنواره قرآنی بستر مناسبی برای رشد شکوفایی استعدادهای نخبگان قرآنی است، افزود: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در صف مقدم مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان است.



وی با بیان اینکه نوک پیکان هجمه فرهنگی دشمنان به سمت جوانان و نوجوانان این مرز و بوم است، ادامه داد: این جشنواره نسیم معنوی و باران رحمت الهی است که باعث شکوفایی گلهای این کشور می شود.



مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مساجد از دیرباز خاستگاه مسلمانان و مومنان بوده است، یادآور شد: فعالیتهای که با نام مساجد برگزار شوند از اثرگذاری و ماندگاری بالایی برخوردار است.



در ادامه این دیدار مرتضی صفری مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان نیز با اشاره به همکاری این نهاد در انعکاس برنامه های جشنواره قرآنی مدهامتان گفت: صدا و سیمای مرکز زنجان در حد توان و امکانات این برنامه را پوشش می دهد.



سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان نیز با اشاره به اینکه هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان با حضور 300 تن از عاملان قرآنی برگزار می شود، گفت: این جشنواره (سوم تا ششم آبان) در زنجان برگزار خواهد شد.



پوشش رسانه ای و اطلاع رسانی در چارچوب امکانات سازمان از مصوبت این دیدار بود.