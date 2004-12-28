  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۰۴

با خوانندگي عليرضا قرباني و سالار عقيلي

اركستر ملي ايران به زاهدان مي رود

اركستر ملي ايران به رهبري فرهاد فخرالديني هفته آينده در زاهدان به اجراي قطعات مي پردازد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اركستر موسيقي ملي ايران در روزهاي 17 و 18 دي ماه در تالار اصلي شهر زاهدان به اجراي قطعات موسيقي مي پردازد.
در اين برنامه قطعاتي از رپرتوارهاي گذشته در كنار قطعات جديد ي چون " پندار" ساخته فرهاد فخرالديني و " قلعه بندي" اجرا مي شود.
خوانندگي اين قطعات را " عليرضا قرباني" و " سالار عقيلي" به عهده دارند.
شايان ذكر است  اين كنسرت به همت اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامي  زاهدان برگزار مي شود و اركستر ملي ايران به شكل كامل درآن حضور مي يابد.

کد خبر 143210

