اركستر ملي ايران به زاهدان مي رود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اركستر موسيقي ملي ايران در روزهاي 17 و 18 دي ماه در تالار اصلي شهر زاهدان به اجراي قطعات موسيقي مي پردازد.

در اين برنامه قطعاتي از رپرتوارهاي گذشته در كنار قطعات جديد ي چون " پندار" ساخته فرهاد فخرالديني و " قلعه بندي" اجرا مي شود.

خوانندگي اين قطعات را " عليرضا قرباني" و " سالار عقيلي" به عهده دارند.

شايان ذكر است اين كنسرت به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي زاهدان برگزار مي شود و اركستر ملي ايران به شكل كامل درآن حضور مي يابد.