رقابت کبدی کاران قم در دور برگشت لیگ برتر ساحلی

عباس استواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون کبدی، در این مرحله که هشت تیم حضور دارند رقابت‌های خود را در دو گروه برگزار خواهند کرد تا تیم‌های برتر هر گروه به مرحله بعد راه یابند.



وی با بیان اینکه از هر گروه تیم‌های اول و دوم به مرحله بعد خواهند رفت، افزود: در دور رفت این مسابقات که در تهران برگزار شد تیم های شهدای جزینک سیستان و بلوچستان و پست بانک قم عنواین برتر گروه های خود را به دست آوردند.



رئیس هیئت کبدی استان قم بیان داشت: تیم برتر مجموع دو مرحله رفت و برگشت برگزار کننده مرحله نهایی لیگ برتر کبدی خواهند بود که دیدارهای خود را به صورت رفت و برگشت برگزار می‌کنند تا قهرمان ایران را مشخص کنند.



وی با اشاره به گروه بندی مسابقات مرحله برگشت، ابراز داشت: در گروه نخست این دوره از رقابت‌ها تیم‌‌های کبدی مردان ساحلی شهدای جزینک، رودهن تهران، قائم شهر و دولت آباد اصفهان برای کسب جواز صعود با یکدیگر رقابت می‌کنند.



استواری افزود: در گروه دوم مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات نیز در دور برگشت بازی‌ها، تیم‌های کبدی ساحلی تختی تهران، هیئت کبدی استان سیستان و بلوچستان، پست بانک قم و آجر ماشینی یزد پیکار خواهند کرد.



رئیس هیئت کبدی استان قم عنوان داشت: قم همواره در رقابت‌های کبدی یکی از مدعیان است و امسال تبمی بسیار قوی در مسابقات لیگ برتر ساحلی کشور دارد ضمن اینکه در لیگ برتر استاندارد نیز حضوری شایسته همانند همیشه خواهیم داشت.