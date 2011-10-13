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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

ایلام رتبه دوم امنیت کشور را کسب کرده است

ایلام رتبه دوم امنیت کشور را کسب کرده است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: با تلاش های صورت گرفته در زمینه کاهش جرائم در استان، ایلام رتبه دوم امنیت کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فارس نوری در گردهمایی قضایی و انتظامی استان ضمن بیان این مطلب اظهار کرد  با تلاش های شبانه روزی مأموران نیروی انتظامی در سطح استان، و بر اساس نظر سنجی های به عمل آمده، استان ایلام رتبه دوم امنیت کشور را کسب کرده است.

وی با ابراز امیدواری از وضعیت مطلوب امنیت در استان  افزود: کاهش انواع جرایی در سطح استان طی دو سال گذشته ناشی از مشارکت مردم در برنامه های فرهنگی و آموزش ناجا و همکاری با مأموران نیروی انتظامی استان است.

 وی همچنین با اشاره به کاهش وقوع قتل در استان بیان کرد: طی شش ماهه ابتدای امسال، کلیه قتل های صورت گرفته در استان کشف و قاتلان نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

 رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تأمین امنیت به تنها چند سازمان محدود نمی شود، تصریح کرد: هر نهادی که در ارتباط با امنیت تلاش کند توانسته است بخشی از امنیت اجتماعی را تحقق بخشد.

نوری مشارکت مردم را تضمین کننده ضریب امنیت در جامعه دانست و گفت: تأمین امنیت در جامعه در گرو مشارکت و همکاری مردم است.

کد مطلب 1432101

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