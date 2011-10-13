به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی جعفری ظهر پنج شنبه در مراسم سالگرد شهدای پادگان امام علی(ع) خرم آباد با اشاره به نقش رزمندگان لرستانی در هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: حضور رزمندگان استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس زبانزد همگان بوده است.

وی با بیان اینکه حضور مردم لرستان در جنگ تحمیلی و به خصوص در مناطق جنگی سوسنگرد حضوری پر شکوه و گسترده بوده است، عنوان کرد: در منطقه سوسنگرد رزمندگان لرستانی حضوری صدها نفره داشتند.

حضور رزمندگان لرستانی در دفاع مقدس نشانه وفاداری به اسلام

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: حضور رزمندگان لرستانی در هشت سال دفاع مقدس نشانه اخلاص، صداقت، ایمان بالا و وفاداری به اسلام عزیز بوده است.

سردار جعفری با بیان اینکه حرکت رزمندگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ادامه راه امام حسین(ع) و یاران این امام بزرگوار بوده است گفت: شهدای انقلاب اسلامی همان هدف و راه امام حسین(ع) را دنبال کردند.

وی ادامه داد: خداوند شهدا را دوست دارد و عاشق آنها است چرا که این افراد مانند سدی آهنین در مقابل دشمنان اسلام و مخالفان توسعه نور خدا ایستادگی کرده اند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر اینکه شهید قبل از اینکه به شهادت برسد شهید است عنوان کرد: شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب عزمی راسخ برای توسعه انقلاب اسلامی در آن مقطع حساس از تاریخ اسلام داشته اند.

سردار جعفری با تاکید بر حقانیت ایران اسلامی و نقش آن در انقلاب های منطقه گفت: در گذشته کسی باور نمی کرد که روزی انقلاب اسلامی ایران به این صورت فراگیر شود.

شعارهای انقلاب اسلامی ایران در دنیا در حال تحقق است

وی با تاکید بر اینکه امروز شعارهای انقلاب اسلامی ایران نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای غیر اسلامی و در قلب اروپا و آمریکا طنین انداز شده است یادآور شد: امروز مردم این کشورها از استکبار جهانی، بی عدالتی، زندگی ماشینی و تسلط مادیات بر زندگی معنوی آنها خسته شده اند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: باید امروز این باور را داشته باشیم که شعارهای انقلاب اسلامی ایران، راه و مسیر امامان، پیامبران و اهل بیت در همه کشورهای جهان در حال تحقق است.

سردار جعفری با تاکید بر اینکه تحقق شعارهای انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدای این سرزمین است افزود: انقلاب بدون خون شهدا امکان نداشت که راه خود را ادامه بدهد.

وی تصریح کرد: مبارزات خستگی ناپذیر، دفاع از حق، احکام الهی، ارزشهای انقلاب اسلامی ایران، مجاهدت و عزم راسخ شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس موجب استقلال و سربلندی ایران اسلامی شده است.

دشمنی ها علیه ایران اسلامی طبیعی است

وی با اشاره به اقدامات دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران در پیمودن راه الهی خود با دشمنان خارجی و داخلی مواجه است لذا باید از دستاوردهای این انقلاب پاسداری کنیم.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف گفت: البته این دشمنی ها علیه ایران طبیعی است و مجاهدان، انقلابیون و مومنان باید در راه خدا و این انقلاب تلاش فراوانی داشته باشند.

سردار جعفری با تاکید بر اینکه امروز این انقلاب استمرار دارد، با تاکید بر خارج نشدن از مسیر ولایت در کشور یادآور شد: ما باید در این مسیر با بصیرت و آگاهی کامل حرکت کنیم و لحظه ای نیز از این مسیر جدا نشویم.

بسیاری به دنبال توقف انقلاب اسلامی هستند

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه بسیاری در پی این هستند که انقلاب اسلامی ایران را متوقف کنند ادامه داد: در اتفاقات دوم خرداد دشمنان انقلاب اسلامی ایران شعار توقف انقلاب را سر دادند و تلاش کردند که این انقلاب را متوقف کنند.

سردار جعفری همچنین با اشاره فتنه سال 88 در کشور بیان داشت: این اتفاقات بزرگترین آزمایش الهی برای ملت ایران بود که خوشبختانه مردم ما در این امتحان الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند.

وی با تاکید بر اینکه سربلندی و پیروزی ملت ایران در آن روزها نصرت الهی بود عنوان کرد: البته ما همواره شاهد نصرت‌های الهی خداوند متعال در زمینه های مختلف در کشور بوده ایم.

اخبار خوش پیروزی‌های اسلام در راه است

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه اخبار شیرین و پیروزی‌های بزرگتری در رابطه با پیروزی اسلام مقابل استکبار، توسعه انقلاب و بیداری اسلامی در آینده نزدیک در راه است، بیان داشت: البته شرط این پیروزی‌ها پای این انقلاب تا آخرین قطره خون ماندن است.

سردار جعفری با اشاره به تحریم های کشورهای خارجی علیه ایران نیز یادآور شد: خوشبختانه علیرغم این تحریم‌ها پیشرفت‌های چشمگیر و بسیار زیادی در ابعاد مختلف کشور به وجود آمده است.

وی با تاکید بر اینکه این پیشرفتها و اقدامات به صورت انبوه ادامه خواهد داشت گفت: به طور حتم نتیجه این اقدامات و تلاش‌ها در آینده نزدیک به گوش جهانیان خواهد رسید.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با تاکید براینکه مسیری که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آن قرار گرفته مسیری حساس است عنوان کرد: هر کسی در هر مسئولیت که قرار دارد و همه آحاد جامعه باید در این مسیر با توکل بر خدا نقش خود را به خوبی ایفا کند.