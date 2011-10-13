طرح توزیع 10 هزار بسته آموزشی و امدادی هلال احمر به اجرا در آمد

جمشید محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با اجرای برنامه های امدادی در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، مدیریت آموزش و پژوهش با همکاری معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر اقدام به توزیع 10 هزار بسته آموزشی امدادی در درب منازل کرده است.

وی همچنین اظهارداشت: بسترسازی مناسب برای فراگیری آموزشها، ارتقای سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه و آشنایی مردم با فعالیت های گسترده هلال احمر در امور عام المنفعه، داوطلبانه و امدادی، نهادینه کردن فرهنگ خود امدادی و دیگر امدادی از اهداف اجرای این طرح است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: در دومین روز از هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، رژه خودروی شعب این جمعیت در شرق گیلان به محوریت آستانه اشرفیه به اجرا درآمد.

وی افزود: این رژه با حضور نیروهای امداد و نجات شعب جمعیت هلال احمر شهرستانهای لاهیجان، لنگرود، املش، رودسر، سیاهکل و با همکاری اعضای کارگروه امداد و نجات ادارات شهرستان به اجرا درآمد.

محمدی یادآورشد: در رژه خودروی 80 نفر از نیروهای امدادی به همراه 40 دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین امدادی و آمبولانس های پیشرفته در مسیرهای اصلی شهرستان آستانه اشرفیه رژه رفتند و توان امدادی و عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.

18 تا 24 مهر ماه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است.