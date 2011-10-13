طرح فاضلاب مسکن مهر در اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان، با اشاره به وجود مشکل دفع فاضلاب در برخی مناطق استان از جمله بیرجند، اظهار داشت: رفع مشکل دفع فاضلاب این مناطق باید در دستور کار قرار گرفته و در بودجه های جاری پیش بینی شود.

وی همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی استان را مهمترین راهکار رفع مشکلات این پروژه ذکر کرد و افزود: اجرای پروژه با هماهنگی شرکتهای آب، برق، گاز و... صورت گرفته و با محوریت پروژه های قابل افتتاح انجام شود.

اولیایی همکاری در اجرای پروژه مسکن مهر را از وظایف اصلی دستگاه های اجرایی استان دانست و عنوان کرد: این پروژه به دلیل گستردگی و حجم بالا باید در دستور کار همه مدیران بوده و به نوعی در این پروژه مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان اجرایی در انجام خدمات روبنایی و زیربنایی باید همکاری همه جانبه داشته باشند، افزود: در این راستا باید تخصیص اعتبار مورد نیاز در این بخش در دستور کار قرار گرفته و این مشکل مرتفع شود.

اولیایی با اشاره به مشکلات مسکن مهر در شهرستان بیرجند، اظهار داشت: مسکن در این شهرستان به دلیل گستردگی بیشتر و وجود مشکلات اداری دچار مشکل شده است.

وی علت این امر را عدم هماهنگی بین ادارت شهرستان بیرجند عنوان کرد و بیان داشت: تعامل ادارات شهرستان با فرمانداری بیرجند کم رنگ بوده که باید جهت رفع مشکل مسکن مهر در این شهرستان مدیران نگاه هم افزایی داشته و تعامل و همکاری را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: بازگشایی معابر نیز باید با برگزاری جلسات و بحث و بررسی مسائل با همکاری مسئولان مربوطه مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه تامین برق 95 پروژه مسکن مهر به این شرکت اعلام شده است، گفت: این میزان حدود 21 هزار و 825 واحد مسکن مهر بوده است.

محمدعلی ضامن برآورد بار این تعداد پروژه را 22 مگابایت عنوان کرد و بیان داشت: برای تامین برق این تعداد پروژه 22 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از سه میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به این پروژه اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این پروژه تاکنون چهار هزار و 108 انشعاب برق به فروش رسیده است، یادآور شد: این مجموعه جهت فروش انشعاب برق به سایر پروژه های باقیمانده آمادگی دارد.