تفسیر "بلاغ" در قم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از این اثر ارزشمند ظهر پنجشنبه با حضور آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری‏، حج‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، علی اکبر صادقی رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از اساتید حوزه و ائمه جماعات و علما در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال گسترده علما و فرهیختگان همراه بود، حجت الاسلام صادقی رشاد، خاموشی و اسکندری به سخنرانی پرداختند.

همچنین در این مراسم ضمن رونمایی از اثر ارزشمند تفسیر بلاغ، از سال‌ها تلاش علمی، فرهنگی و دینی آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی زرندی تجلیل شد.



فسیر بلاغ در چهار جلد توسط شرکت چاپ و نشر بین‌الملل وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی انتشار یافته است.



آیت‌الله میرمحمدی درباره روش تحقیق و تنظیم این کتاب در پیشگفتار آن آورده است: نگارنده برای درک مفاهیم آیات الهی در مرحله نخست به تدبر در خود آیات پرداخته، و از مراجعه به کتب تفسیر خودداری ورزیده، پس از دریافت ابتدایی مفهوم آیات با مراجعه به لغت و عرف و احیاناً به روایات معصومین(ع) و کتب تفسیری آن را تثبیت و به حد اطمینان رسانده، سپس به تحریر آن اقدام کرده است.



مخاطب اصلی این کتاب طلاب و دانشجویان هستند که مطالب را بی‌دلیل نمی‌پذیرند و از سوی دیگر فرصت و حوصله، و گاه توان مراجعه به کتب مفصل تفسیر را ندارند، از این رو مطالب را همراه با استدلال ولی در نهایت اختصار درآورده، در روشنی عبارات کوشیده، و از ذکر اقوال و احتمالات گوناگون اجتناب کرده است به گونه‌ای که مراجعه کننده در اندک زمانی به لبّ مطلب دست یابد و در پیچ و خم احتمالات و اقوال سرگردان نماند و از ذکر مطالبی که پذیرش آن برای مراجعان دشوار بوده و هیچ ضرورتی بر نقل آنها نبوده اجتناب شده است.



آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی سال 1302 هجری شمسی در زاویه زرند از توابع شهرستان ساوه به دنیا آمد. وی در سن 18 سالگی جهت تحصیل معارف ناب دینی وارد حوزه مقدس علمیه قم شد.

حضور در حلقه درس پرفیض بزرگان و سرآمدان فقاهت و اخلاق به منظور توأمان کردن علم و عمل و نیز پشتکار و جدّیت، ایشان را به درجه اجتهاد نایل ساخت. از جمله اساتید نامدار ایشان در دوره خارج فقه حضرات آیات عظام سید محمدحسین بروجردی، سید محمد حجت کوه کمره‌ای، امام خمینی، به ویژه مرحوم سید محمد محقق داماد (به مدت 15سال)، و نیز در دوره سطح حضرات آیات معظم شهاب‌الدین مرعشی نجفی، سید حسین قاضی و علامه سید محمدحسین طباطبایی بوده است.



مؤلف تفسیر ارزشمند بلاغ در کنار تحقیق و پژوهش، سوابق ممتدی نیز در تدریس حوزه و دانشگاه دارند که از جمله آنها می‌توان به بیش از 20 سال تدریس سطوح عالیه حوزه، بیش از 10 سال تدریس فقه و علوم قرآنی در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و همچنین استاد راهنمای رساله‌های متعدد در دوره دکترا در دانشگاه و حوزه اشاره کرد.



در عرصه تألیف نیز جدای از این تفسیر ارزشمند آثار مکتوبی هم از وی موجود است از قبیل بحوث فی تارخی القرآن و علومه، ثلاث دراسات فی الفقه و المشتبه، تاریخ و علوم قرآن، هل یجوز التعزیر بالحبس او بالمال، زندان و زندانی در اسلام، و مقالات متعدد در موضوعات فقه، علوم قرآنی، قضا و گزینش.



علاقه و احساس نیاز به رونق تفسیر قرآن کریم در حوزه علمیه سبب شد آیت‌الله میرمحمدی با همکاری چند تن از دوستان فاضل به پایه‌گذاری مباحث تفسیر در حوزه بپردازند. جلسه غنی و مستمر که با حضور بزرگان از حوزه علمیه قم چون حضرات آیات سید مهدی روحانی، علی احمدی میانجی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، احمد آذری قمی، سید اسماعیل موسوی زنجانی، احمد پایانی، حقّی و... تشکیل می‌شد و امروز با سابقه بیش از 60 سال و حضور اعضای جدید، کهن‌ترین جلسه مباحثه تفسیر قرآن کریم در حوزه علمیه قم محسوب می‌شود.

مؤلف این اثر ارزشمند از دیرباز در جلسه بحث وزین روزانه فقهی با حضور حضرات آیات معظم سید موسی شبیری زنجانی، سید مهدی روحانی، علی احمدی میانجی، احمد آذری قمی، سید جلال‌الدین طاهری اصفهانی و... شرکت داشت. این جلسه اکنون نیز با حضور برخی از اعاظم حوزه چون حضرات آیات سید محسن خرازی، سید علی محقق داماد، سید حسن طاهری خرم‌آبادی، رضا استادی و... ادامه دارد.



آیت‌الله میرمحمدی از سال‌های نخستین نهضت امام خمینی(ره) همواره به عنوان یک روحانی با سیل خروشان ملت همراه بوده و همگام با سایر فضلا و روحانیون، با امضاء اعلامیه علیه رژیم ستم‌شاهی و حمایت از امام خمینی(ره) در پیشبرد انقلاب اسلامی تلاش کرده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به جهت همراهی با نظام، با خدمت در مشاغل هم اثرگذار بوده و است از جمله عضو هیئت عفو حضرت امام(ره) در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، همکاری مؤثر با آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در هیئت تهیه و تدوین لوایح قضایی از جمله لایحه حدود، دیات و قصاص، رئیس شعبه دوم دیوانعالی کشور (قائم مقام ریاست عالی دیوان و مسئول وحدت رویه قضایی)، عضو شورای عالی قضایی (با تأیید مراتب اجتهاد توسط امام راحل و انتخاب قضات دیوان عالی کشور)، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران (به مدت 11 سال)، مسئول گزینش علمی قضات در حوزه علمیه قم (به مدت 20 سال)، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری.