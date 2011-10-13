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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

گودرزی:

متکدیان شهرستان شهرکرد جمع آوری و ساماندهی می شوند

متکدیان شهرستان شهرکرد جمع آوری و ساماندهی می شوند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان شهرکرد با بیان اینکه تکدی گری جرم و متکدی مجرم محسوب می شود، گفت: متکدیان شهرستان شهرکرد جمع آوری و ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله گودرزی تأکید کرد: باید برای تأمین سلامت و بهداشت روانی جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی تشکیل گروه جمع آوری متکدیان متشکل از نیروی انتظامی، بهزیستی و شهرداری شهرکرد به صورت فعال را ضروری دانست و افزود: گشتزنی مستمر این گروه به صورت فعال در بافت مرکزی شهر، مجتمع پزشکان، پایانه های مسافربری، ایستگاه های پمپ بنزین و جایگاه های سی ان جی ضرورت دارد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان شهرکرد به انواع تکدی گری مانند تکدی گری در سطح شهر، ادارات و اتباع بیگانه اشاره و تصریح کرد: تکدی گران و کارتن خوابهای بوستانها، به محض شناسایی جمع آوری می شوند.
 
 

کد مطلب 1432116

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