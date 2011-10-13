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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

خدایی خبر داد:

افزایش نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر قدس

افزایش نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر قدس

شهر قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرسی شهرداری قدس گفت: نظارتهای شهرداری شهر قدس بر ساخت و سازهای غیرمجاز و سایر امور شهری در این شهر افزایش می یابد.

ناصر خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسیدگی به شکایتهای شهروندان درباره مسائل شهری و خدمات شهرداری در اولویت کاری این اداره قرار دارد.

وی ادامه داد: تکریم ارباب رجوع بر مبنای چارچوبهای قانونی، نظارت و پیگیری و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات می تواند در موفقیت مدیریت شهری موثر باشد.
 
خدایی رسیدگی به شکایتهای شهروندان، حضور در کمیسیونهای شهری، بازدید از روند ساخت و سازها را از جمله اقدامات انجام گرفته در نیمه نخست امسال برشمرد.
 
رئیس اداره بازرسی شهرداری قدس بیان کرد: رسیدگی به تخلفهای ساختمانی و بازدید مستمر از سطع شهر و گزارش ترافیکی و وضعیت حمل و نقل ایستگاه های تاکسیرانی از برنامه های این اداره است.
 
کد مطلب 1432119

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