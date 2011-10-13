۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

یک مقام وزارت بهداشت:

فعالیت 1400 تولیدکننده مواد آرایشی/تولیدات آرایشی بهداشتی کافی است

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه حدود یکهزار و 409 کارخانه تولیدی محصولات آرایشی بهداشتی و یکهزار و 721 کارگاه دارای شناسه تحت نظارت سازمان در کشور فعالیت می‌کنند گفت: تولیدات در حوزه آرایشی بهداشتی به انداره کافی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی در نخستین همایش روز جهانی غذا با اشاره به این که غذا یکی از ابتدایی ترین  نیازهای انسان به حساب می آید و نقش آن در سلامت جامعه انکار نشدنی است اظهار داشت: سازمان غذا و دارو در 105 کشور تشکیل شده و ایران نیز کشور بعدی در تشکیل این سازمان است و این امر یک اتفاق مهم در عرصه سلامت محسوب می شود.

وی با اشاره به این که برای 80 هزار محصول غذایی پروانه صادر شده است گفت: محصولاتی که از طرف وزارت بهداشت مجوز و پروانه می گیرند، در 10 هزار کارخانه در کشور تولید می شوند که از نظر بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته و مردم می توانند با اطمینان این محصولات را خریداری و استفاده کنند.

معاون وزیر تصریح کرد: حدود یک هزارو 409 کارخانه تولیدی محصولات آرایشی بهداشتی و همچنین یک هزار و 721 کارگاه دارای شناسه تحت نظارت سازمان در کشور فعالیت می کنند.

دکترشیبانی با بیان این که تولیدات در حوزه آرایشی بهداشتی به انداره کافی است خاطرنشان کرد: 644 شرکت و کارخانه خارجی از نظر بهداشتی ثبت شده و 355 واحد به عنوان نمایندگی شرکتهای خارجی برای ورود محصولات آرایشی و بهداشتی ثبت شده اند.

وی ادامه داد: در زمینه محصولات غذایی، 718 شرکت و کارخانه خارجی این محصولات را به کشور وارد می کنند که توسط 44 دانشگاه علوم پزشکی در حوزه معاونت غذا و دارو، نظارت و کنترل می شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: این سازمان به فرآورده های غذایی و آشامیدنی که در ارتقای کیفیت و امنیت غذایی خود تلاش کرده اند، نشانه ایمی سلامت اهدا می کند و دارندگان این نشان می توانند این نگاره را بر روی برچسب تولیدی خود نصب کنند.

