اعتبارات زنجان طی شش سال گذشته 438 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد قبل از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری مشترک استان و شهرستان خدابنده با بیان این مطلب که کل اعتبارات تملک دارایی استان در دوران اصلاحات 209میلیارد تومان بود، افزود: این میزان طی شش سال گذشته به یک هزار و 125میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: شفافیت در عمل و کار از شاخصهای مهم دولت نهم و دهم است.

رئوفی نژاد به مقایسه شاخصهای اقتصادی دولت نهم و دهم با دوران اصلاحات پرداخت و گفت: در دوران اصلاحات تنها پنج هزار و 442نفرصاحب شغل شدند که اعتبار هزینه شده این حجم کار 5.1 میلیارد تومان بود که این رقم در شش سال گذشته 54 هزار و 693 نفر افزایش یافته که نشان از رشد هزار درصدی دارد که تسهیلات ارائه شده طی این مدت 649 میلیارد تومان بود.

وی همچنین گفت: نرخ بیکاری در دوران اصلاحات 9.5 درصد بود که طی شش سال گذشته به8.1 درصد رسیده است.

استاندار زنجان با اشاره به سرانه های اماکن ورزشی و مدال آوران ورزشی در دوران اصلاحات و دولت نهم و دهم افزود: در دوران اصلاحات سرانه اماکن ورزشی استان 22 سانتیمتر مربع بود که این میزان در دولت نهم و دهم 62 سانتیمتر رسیده است.

رئوفی نژاد افزود: تا قبل از دولت نهم در استان تنها 110 مکان ورزشی بود که در شش سال گذشته 110واحد دیگر به این اماکن اضافه شده است و مدال آوران ورزشی در دوران گذشته یک هزار و 600 عدد بود که طی شش سال گذشته به سه هزار و 500 مدال افزایش یافته است.

رئوفی نژاد به رشد 505 درصدی میزان گازرسانی روستایی طی شش سال گذشته اشاره داشت و گفت: در دوران اصلاحات تنها19 روستا صاحب گاز بود که این میزان اکنون 96 روستا رسیده و هم اکنون 452 واحد صنعتی صاحب گاز هستند که در دوران گذشته 118 واحد صنعتی دارای گازبودند .

طی هفت سفر رسمی استاندار زنجان به شهرستان خدابنده یک هزار و160 مصوبه نهایی که 80 درصد آن محقق شده است که در سفر هشتم 25 مصوبه دیگر جهت عمران و آبادانی این منطقه به تصویب رسید.