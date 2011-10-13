سناریوی جدید امریکا دروغی و مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عثمان اسماعیل مشاور عالی رئیس جمهور سودان صبح امروز پنجشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار لاریجانی با اشاره به روابط دو کشور در زمینه های مختلف گفت: روابط بین جمهوری اسلامی ایران و سودان دوستانه و برادرانه است و ما همواره مواضع انقلابی دولت و مردم سودان در قبال موضوعات مهم جهان اسلام به ویژه آرمان فلسطین را ستوده ایم.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه ای که از آن به بهار عربی نام برده می شود گفت: در تمام تحولات منطقه ای که شاهد بوده ایم یک نتیجه مهم و حیاتی باید داشته باشد و آن حفظ وحدت و اتحاد واقعی اعضای دنیای اسلام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، سناریوی جدید آمریکا در وارد ساختن اتهام به جمهوری اسلامی ایران را دروغی و مضحک خواند و اظهار داشت: آمریکا درانقلاب های منطقه متحدان خود را یک به یک از دست داده است و برای فرافکنی شکست های خود در اثر بیداری مردم مسلمان منطقه به این سناریوها و فتنه انگیزی ها متوسل شده است.

در ادامه این دیدار مصطفی عثمان اسماعیل مشاور عالی رئیس جمهور سودان نیز، جمهوری اسلامی ایران را یک کشور مهم و حائز نقش فعال در منطقه دانست و گفت: سودان، جمهوری اسلامی ایران را یکی از دوستان واقعی و قدرتمند خود در این منطقه می داند و استقرار ثبات و آرامش منطقه با ایفای نقش فعال و موثر جمهوری اسلامی ایران میسر است.

مشاور عالی رئیس جمهور سودان در پایان خواستارحمایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی از تقویت مناسبات و همکاری های اقتصادی بین دو کشور و سرمایه گذاری های مشترک در زمینه های فنی، صنعتی و کشاورزی شد.