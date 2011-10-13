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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

عنابستانی:

هم افزایی سازمانی منجر به حضور به موقع در محل حادثه می شود

هم افزایی سازمانی منجر به حضور به موقع در محل حادثه می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهار محال و بختیاری گفت: هماهنگی و هم افزایی سازمانی منجر به حضور به موقع و هوشمندانه در محل حادثه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در رزمایش ایمنی و آتش نشانی و مانور اطفای حریق و امداد و نجات در شرکت پخش فراورده های نفتی این استان اظهار داشت: مدیریت صحیح بحران با هماهنگی بین دستگاهی و سازمانی در زمان بروز حادثه حاصل می شود.

وی تأکید کرد: هماهنگی وهم افزایی سازمانی منجر به حضور به موقع و هوشمندانه در محل حادثه می شود.

استاندار چهار محال و بختیاری وقوع بخش زیادی از بحرانها را در چند دقیقه نخست حادثه دانست و افزود: هماهنگی و سرعت عمل در این دقایق منجر به نجات افراد بیشتری شده و خسارات تأسیسات را کاهش می دهد.

عنابستانی آماده باش همیشگی مجموعه دستگاه های عمل کننده بحران چهارمحال و بختیاری در شرایط عادی برای ورود به مکانهای احتمالی در مواقع بحران و در سریع ترین زمان ممکن را ضروری بیان و تصریح کرد: مجموعه مدیریت بحران استان موظف به برگزاری مانور در زمان و مکان صفر در یکی از نقاط بحرانی این استان، بدون برنامه قبلی بوده تا میزان آمادگی دستگاه های مختلف مشخص شود.

کد مطلب 1432125

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