هم افزایی سازمانی منجر به حضور به موقع در محل حادثه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در رزمایش ایمنی و آتش نشانی و مانور اطفای حریق و امداد و نجات در شرکت پخش فراورده های نفتی این استان اظهار داشت: مدیریت صحیح بحران با هماهنگی بین دستگاهی و سازمانی در زمان بروز حادثه حاصل می شود.

وی تأکید کرد: هماهنگی وهم افزایی سازمانی منجر به حضور به موقع و هوشمندانه در محل حادثه می شود.

استاندار چهار محال و بختیاری وقوع بخش زیادی از بحرانها را در چند دقیقه نخست حادثه دانست و افزود: هماهنگی و سرعت عمل در این دقایق منجر به نجات افراد بیشتری شده و خسارات تأسیسات را کاهش می دهد.

عنابستانی آماده باش همیشگی مجموعه دستگاه های عمل کننده بحران چهارمحال و بختیاری در شرایط عادی برای ورود به مکانهای احتمالی در مواقع بحران و در سریع ترین زمان ممکن را ضروری بیان و تصریح کرد: مجموعه مدیریت بحران استان موظف به برگزاری مانور در زمان و مکان صفر در یکی از نقاط بحرانی این استان، بدون برنامه قبلی بوده تا میزان آمادگی دستگاه های مختلف مشخص شود.