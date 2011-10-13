200 نمایشگاه کتاب در کشور برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قزوین ظهر چهارشنبه با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسلامی قئم مقام موسسه فرهنگی نمایشگاهای کشور، احمد عجم استاندار، ناشران و غرفه داران و علاقمندان به کتاب در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد.

بهمن دری در این مراسم گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت برپایی نمایشگاههای کتاب در استانها با جدیت پیگیری شده است.

وی افزود: تاکنون 200 نمایشگاه کتاب در سراسر کشور برگزار شده که 70 درصد آن در شش سال اخیر در دولتهای نهم و دهم بوده که بیانگر توجه جدی دولت به امور فرهنگی است.

دری تصریح کرد: شش نمایشگاه کتاب در قزوین هم در دولت آقای احمدی نژاد برپا شده و خوشحالیم که با استقبال مردم با فرهنگ این خطه گامی در مسیر اعتلای فرهنگی برداشته شده است.

نمایشگاه کتاب فرصت گردهم آیی فعالان فرهنگی

این مسئول اضافه کرد: برپایی نمایشگاههای کتاب فرصتی است تا تمامی دست اندرکاران فعالیتهای فرهنگی مانند ناشران، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان دور هم جمع شوند و ضمن عرضه آثار خود به اعتلای فرهنگی جامعه هم کمک کنند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد یادآورشد: مردم باید به کتاب هم مانند سایر کالاهای زندگی توجه کنند و مدیران دستگاهای اجرایی لازم است با توزیع بسته های فرهنگی بین کارمندان به نشر مطالعه و کتاب خوانی کمک کنند.

توجه جدی به محتوای کتب نمایشگاهی

دری افزود: نمایشگاه ارکان نشر است و ما در این رویداد فرهنگی در صددیم تا به محتوای کتابها هم توجه کنیم تا بتوانیم سرانه مطالعه را در کشور بالا ببریم.

وی برپایی نمایشگاههای کتاب در شهرستانها را از دیگر رویکردهای دولت ذکر کرد و اظهارداشت: با همکاری استانداریها برپایی نمایشگاههای کتاب در شهرستانها نیز جدی گرفته خواهد شد و از سال آینده با برنامه ریزی مدون شاهد افزایش کیفی و محتوایی نمایشگاهای کتاب در سراسر کشور خواهیم بود.

دری استقبال خوب مردم قزوین از هفتمین نمایشگاه کتاب را موجب دلگرمی مسئولان دانست و گفت: نمایشگاه کتاب قزوین از نمونه های موفق کشوری است و به همین دلیل مراسم اختتامیه برای اولین بار در این گونه نمایشگاهها در قزوین برگزار شد.