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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۲

آهنی در گفتگو با مهر:

گمرکات گیلان 200 میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرد

گمرکات گیلان 200 میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک بندر انزلی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری گمرکات گیلان بیش از 200 میلیارد تومان درآمد از محل ترخیص کالاهای وارداتی کسب و آن را به حساب خزانه دولت واریز کرده است.

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش 27 درصدی ترانزیت خارجی از گمرکات گیلان خبرداد و افزود: دراین مدت 281 هزار و59 تن کالا با ارزش 290 میلیون دلارازگمرکات بندر انزلی و آستارا ترانزیت شدکه این مقدارنسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع کالاهای ترانزیت شده در گیلان 94 درصد از گمرک بندرانزلی و شش درصد از گمرک آستارا است.

ناظرگمرکات گیلان گفت: بنزین و گازوئیل 55 درصد، شمش آهن و مفتول کلاف 31 درصد، تجهیزات نیروگاه، چوب، تخته و ماشین آلات 14 درصد از ترانزیت خارجی بندرانزلی و آستارا را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: کالاهای ترانزیت شده ازگمرکات انزلی و آستارا ازکشورهای ترکمنستان، آذربایجان و روسیه به گمرک انزلی و حسن رود وارد و از طریق گمرکات مرزی دوغارون، باشماق، منطقه ویژه بوشهرو پیرانشهر به کشورهای افغانستان و عراق ترانزیت شده است.

کد مطلب 1432128

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