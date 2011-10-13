گمرکات گیلان 200 میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرد

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش 27 درصدی ترانزیت خارجی از گمرکات گیلان خبرداد و افزود: دراین مدت 281 هزار و59 تن کالا با ارزش 290 میلیون دلارازگمرکات بندر انزلی و آستارا ترانزیت شدکه این مقدارنسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مجموع کالاهای ترانزیت شده در گیلان 94 درصد از گمرک بندرانزلی و شش درصد از گمرک آستارا است.

ناظرگمرکات گیلان گفت: بنزین و گازوئیل 55 درصد، شمش آهن و مفتول کلاف 31 درصد، تجهیزات نیروگاه، چوب، تخته و ماشین آلات 14 درصد از ترانزیت خارجی بندرانزلی و آستارا را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: کالاهای ترانزیت شده ازگمرکات انزلی و آستارا ازکشورهای ترکمنستان، آذربایجان و روسیه به گمرک انزلی و حسن رود وارد و از طریق گمرکات مرزی دوغارون، باشماق، منطقه ویژه بوشهرو پیرانشهر به کشورهای افغانستان و عراق ترانزیت شده است.