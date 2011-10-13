سازمان غذا و دارو رسما آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی غذا امروز در سالن همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما از نشان و تمبر یادبود سازمان غذا و دارو پرده برداری شد و این سازمان رسما" فعالیت خود را آغاز کرد.

بنا بر این گزارش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با رونمایی از نشان این سازمان و ممهور کردن تمبر یادبود، فعالیت سازمان غذا و دارو را همزمان با روز جهانی غذا به طور رسمی کلید زد.

بر اساس این گزارش مراسم روز جهانی غذا و آغاز به کار رسمی سازمان غذا و داور با شرکت دکتر شیبانی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و داوری کشور و معاونان و مدیران کل این سازمان و مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت و نمایندگان رسانه های جمعی برگزار شد.