مانور زلزله با حضور تیم های امداد و نجات آذربایجان غربی در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت خطروقوع زلزله در شهر ارومیه مانور اسکان، جستجو و امداد و نجات به مدت دو روز و با هدف انجام تمرین عملیات اسکان، جستجو و امداد و نجات در زمان طبیعی آغاز شد.

بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده مانور در پی تدوام لرزشهای زمین با قدرت سه تا چهار ریشتری و نگرانی ساکنان شهر، برای اسکان اضطراری 300 خانوار امکانات اولیه اسکان شبانه مردم در پارک ائللر باغی ارومیه محل انجام مانور فراهم می شود و در روز دوم مانور نیز با تشدید لرزشهای زمین و وقوع زلزله ای 6.7 ریشتری گروههای امداد ونجات به عملیات جستجو و نجات مصدومان حادثه اقدام خواهند کرد.

کنترل آمادگی سازمانهای امدادی، انجام مانور در زمان واقعی، عملیات در شب و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، خدماتی وامداد رسان آذربایجان غربی از اهداف برگزاری این مانور عنوان شده است.

قائم مقام شورای مدیریت بحران آذربایجان غربی در حاشیه این مانور در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه زلزله یکی خطرات خانمانسوزی است که همواره بخش های عمده ای از آذربایجان غربی را تهدید می کنند، گفت: عدم رعایت اصول فنی در ساخت و ساز دهه های گذشته و در مناطق حاشیه و سکونتگاههای غیر رسمی وضعیت بناها را در شرایط نامناسبی قرارداده و با وقوع زلزله بیش از 80 درصد اماکن توان مقاومت در برابر این نیروی مخرب را نخواهند داشت.

جواد محمودی با بیان اینکه در چنین شرایطی باید با آگاه سازی و جلب مشارکت مردم نسبت به اجرای طرحهای مقاوم سازی و پیشگیری از تشدید خسارتهای احتمالی اقدام کرد، اظهار داشت: ارائه آموزشهای همگانی، رعایت مقرارت ملی ساختمان در مراحل طراحی، نظارت و اجرا و برخورد قاطع با متخلفان و افراد سودجو در ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله اقدامات ضروری برای مقابله و ایجاد آمادگی عمومی در برابر حوادث طبیعی است.

وی بیان داشت: طی سالهای اخیر در راستای برنامه های عدالت محورانه دولت شاهد توسعه و عمران مناطق روستایی و کم برخوردارو کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها هستیم که این مهم در تشدید روند ساخت و سازهای کم مقاوم و حاشیه شهر تاثیر بسزایی داشته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین با اجرای طرحهای ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی خانه های روستایی و بافت فرسوده شهری شرایط به سمت کیفی سازی ساخت و سازهای پیش رفته که باید با آگاه سازی مردم این روند را سرعت بخشید.

محمودی به اهتمام مسئولان ارشد استان در مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و افزود: با نشست های متعددی که در سطوح مختلف اجرایی استان برگزارشد، برای مقابله با این ناهنجاری اجتماعی تصمیمات مهمی اتخاذ شده و از این پس در مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ماده 100 شهرداریها بشدت با ساخت وسازهای غیر مجاز برخورد می شود.