توصیه وزارت خارجه به زائرانی ایرانی در عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، مجتبی قائمی مهر پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: امسال 800 هزار عمره گزار ایرانی در سرزمین وحی بدون مشکل خاصی حضور پیدا کردند و امیدواریم حج تمتع 90 هم روان برگزار شود.



وی در توصیه ای به زائران بیت الله الحرام اظهارداشت: زائرانی که از طریق سازمان حج و زیارت اعزام شده اند، در چارچوب برنامه‌های این سازمان عمل کنند تا از آنان حمایت شود.



سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده در پاسخ به این پرسش که آیا درباره ممنوعیت حمل مواد مخدر تخلفی از سوی زائران ایرانی انجام شده است؟ گفت: امسال با توجه به همکاری خوب نیروی انتظامی و سازمان حج و زیارت، تا کنون هیچ مورد دستگیری زائر عمره یا حج تمتع در زمینه مواد مخدر یا اعتیاد گزارش نشده است.



قائمی مهر چگونگی همکاری با دیگر کنسول‌های کشورهای اسلامی در عربستان را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در محافل رسمی و نشست‌های مختلف روابط صمیمی با مقامات کنسولی دیگر کشورها در عربستان وجود دارد.



وی درباره دلیل معطلی زائران ایرانی در فرودگاه جده گفت: توسعه فرودگاه جده از سال قبل شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. برهمین اساس، برخی تأخیرها به دلیل همین عملیات و برخی نیز در پروازهای اول به دلیل آماده نبودن مسئولان فرودگاه و ناهماهنگی آغاز کار بوده است.



سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده افزود: برنامه ریزی برای طولانی شدن فاصله بین پروازها انجام شده است تا با تراکم زائر در فرودگاه مواجه نشویم.