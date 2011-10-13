به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، شاعران حاضر در دومین همایش شاعران ایران و جهان صبح امروز (پنجشنبه 21 مهرماه) از مجموعه تاریخی تخت جمشید بازدید کردند.

در این برنامه که با حضور 43 شاعر از 32 کشور چهار قاره جهان برگزار شد، کارشناسانی از سازمان میراث فرهنگی به معرفی اماکن تاریخی تخت جمشید و سرنوشت آن در طول بیش از2500 سال گذشته پرداختند.

برخی از شاعران حاضر در این بازدید با دیدن قدمت و عظمت تخت جمشید و اماکن تاریخی واقع شده در آن از جمله مقبره خشایارشاه به سرودن شعرهایی در وصف این اثرثبت شده ایرانی در یونسکو پرداختند.

نقش‌های حکاکی شده در تخت جمشید که یادآور ایده‌های انسان‌دوستانه و جهان وطنی کوروش و برخی دیگر از پادشاهان هخامنشی است، شاعران خارجی را به وجد آورده بود؛ طوری که‌ نمی‌دانستند چنین بنای بزرگی توسط ایرانیان باستان ساخته شده و از سویی دیگر اسکندر مقدونی در حمله خود به ایران آن را به آتش کشیده است، ابراز تعجب و تاسف‌ می‌کردند.

در مراسم امروز جمعی از مسئولان اجرایی دومین همایش شاعران ایران و جهان حضور داشتند، اما موسی بیدج دبیر علمی و محمدرضا عبدالملکیان معاون علمی این همایش ترجیح دادند در شیراز بمانند و به تخت جمشید نیایند.

هم اکنون شاعران دعوت شده به این همایش در حال ترک تخت جمشید و اماکن تاریخی آن هستند و قرار است ساعت 16:15 امروز شیراز به مقصد تهران ترک کرده و فردا طی پروازهایی در صبح و بعدازظهر عازم کشورهای خود شوند. نکته‌ای که برای شاعران خارجی دعوت شده به این همایش جالب توجه و تاسف بود، دعوت نشدن شاعران ایرانی به برنامه‌های آن بود؛ این در حالی است که در نخستین دوره این همایش دست کم 15 شاعر از کشورمان که برخی از آنها به زبان شاعران دعوت شده به همایش هم مسلط بودند، حضور داشتند و این مسئله امکان تبادل نظر و بستر لازم برای چاپ کتاب‌های این شاعران در کشورهای یکدیگر را فراهم‌ می‌کرد، اما تنها شاعرانی که از ایران در دومین دوره این همایش حضور داشتند، موسی بیدج و محمدرضا عبدالملکیان بودند که البته حضور آنها نیز به جهت مسئولیتشان در سمت دبیری علمی و معاونت علمی همایش بود.

خبرنگار مهر دلیل این مسئله را از مصطفی امیدی، دبیر اجرایی دومین همایش شاعران ایران و جهان جویا شد، اما وی پاسخ به این ابهام را به یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر و ادب واگذار و از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد.

تلاش خبرنگار مهر هم تا این لحظه برای پیگیری دلیل غیبت شاعران ایرانی در این همایش به نتیجه قابل اعلامی نرسیده است.

دومین همایش شاعران و جهان پس از چهار روز برنامه‌های مختلف شعرخوانی و گردشگری در دو شهر تهران و شیراز امروز به کار خود پایان داد.