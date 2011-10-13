گرد و غبار به شهرستان قصرشیرین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این گرد و غبار میزان دید افقی در قصرشیرین را تا 9 هزار متر کاهش داده است.

فرهاد دارابی دیده بان اداره هواشناسی شهرستان قصرشیرین با اشاره به اینکه این معضل در تردد و حمل و نقل مشکلاتی پیش آورده است،‌ گفت:‌ در حال حاضر دید افقی در این شهر قصرشیرین با یک هوای استاندار و مطلوب یک هزار متر فاصله دارد.

دارابی افزود: رطوبت هوا در شهرستان قصرشیرین در حال حاضر16 درصد و حداکثر دمای هوای امروز 32 درجه خواهد بود و احتمال کاهش بیشتر دید نیز دور از انتظار نیست.

دیده بان اداره هواشناسی قصرشیرین گفت: این گردو غبار ناشی از توده هوای غبارآلود در شمال کشور همسایه عراق است که بی شک مشکلاتی بر نظر سلامتی برای مردم به وجود خواهد آورد.

وی در پایان از بیماران قلبی، ریوی، آسمی و سالخورده و کودکان خواست که از حضور در فضای باز خودداری کنند.