900 کلاس درس جدید در آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز اسمعیل زاده ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از طرحهای دردست احداث در مهاباد افزود: در این راستا 110 طرح بزرگ آموزشی در قالب بیش از 900 کلاس درس با زیربنای 160هزار مترمربع، از محل اعتبارات استانی و ملی تکمیل و اجرا می شود.

وی در خصوص تک شیفته کردن مدارس در سطح استان نیز بیان داشت: علاوه بر برنامه ریزی برای تحویل کلاس‌هایی که پیشرفت فیریکی بالایی دارند، به منظور تک شیفته کردن مدارس اقداماتی در زمینه آزادسازی فضاهای موجود و تغییر و تعمیر اساسی آنها برای ایجاد کلاسهای درسی انجام شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی همچنین از اختصاص 23 میلیارد ریال برای تکمیل طرح های آموزشی در مهاباد خبر داد و اظهار داشت: این میزان اعتبار با هدف تکمیل و راه اندازی طرحهای آموزشی در این شهرستان از محل اعتبارات استانی هزینه می شود.

اسمعیل زاده ادامه داد: علاوه بر تکمیل شش طرح نیمه تمام آموزشی با 65 کلاس درس، ساخت دو مدرسه هشت کلاسه در روستای "خورخوره" و مدرسه شبانه روزی "قره بلاغ" نیز در ردیف طرحهای اولویت دار تجهیز و نوسازی قرار دارند.

این مسئول اعتبار اختصاص یافته به این دو طرح را بیش از 15میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان اعتبار دو میلیارد و 100 میلیون ریال برای ساخت مدرسه هشت کلاسه روستای خورخوره اختصاص یافته که عملیات احداث آن به زودی آغاز می شود.