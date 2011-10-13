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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

اسمعیل زاده خبر داد:

900 کلاس درس جدید در آذربایجان غربی احداث می شود

900 کلاس درس جدید در آذربایجان غربی احداث می شود

مهاباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس آذربایجان غربی از در دست احداث بودن 900 کلاس درس جدید در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز اسمعیل زاده ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از طرحهای دردست احداث در مهاباد افزود: در این راستا 110 طرح بزرگ آموزشی در قالب بیش از 900 کلاس درس با زیربنای 160هزار مترمربع، از محل اعتبارات استانی و ملی تکمیل و اجرا می شود.

وی در خصوص تک شیفته کردن مدارس در سطح استان نیز بیان داشت: علاوه بر برنامه ریزی برای تحویل کلاس‌هایی که پیشرفت فیریکی بالایی دارند، به منظور تک شیفته کردن مدارس اقداماتی در زمینه آزادسازی فضاهای موجود و تغییر و تعمیر اساسی آنها برای ایجاد کلاسهای درسی انجام شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی همچنین از اختصاص 23 میلیارد ریال برای تکمیل طرح های آموزشی در مهاباد خبر داد و اظهار داشت: این میزان اعتبار با هدف تکمیل و راه اندازی طرحهای آموزشی در این شهرستان از محل اعتبارات استانی هزینه می شود.

اسمعیل زاده ادامه داد: علاوه بر تکمیل شش طرح نیمه تمام آموزشی با 65 کلاس درس، ساخت دو مدرسه هشت کلاسه در روستای "خورخوره" و مدرسه شبانه روزی "قره بلاغ" نیز در ردیف طرحهای اولویت دار تجهیز و نوسازی قرار دارند.

این مسئول اعتبار اختصاص یافته به این دو طرح را بیش از 15میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این میزان اعتبار دو میلیارد و 100 میلیون ریال برای ساخت مدرسه هشت کلاسه روستای خورخوره اختصاص یافته که عملیات احداث آن به زودی آغاز می شود.

کد مطلب 1432140

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