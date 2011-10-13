پژوهشکده زیست فناوری نانو در دانشگاه شهرکرد تاسیس شد

اسماعیل اسدی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که دین اسلام تمام زمینه ها و بسترهای لازم برای رسیدن به تعالی را در خود دارد، اسلامی شدن را مهمترین اولویت دانشگاه بیان کرد.

رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به شاخص های بالای دانشگاه شهرکرد در کشور بیان داشت: قبولی 82.9 درصدی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی ارشد، اشتراک با 570 مقاله داخلی و بین المللی، قرار گرفتن بین 10 دانشگاه برتر کشور در سرانه تعداد طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی و تعداد مقاله های نمایه شده در"آی اس آی" به ازای هر پژوهشگر و کسب عناوین برتر در خدمات دانشجویی و امور فرهنگی مهمترین شاخص های دانشگاه است.

وی با اشاره به سرعت بسیار خوب رشد دانشگاه، گفت: وجود 56 رشته تحصیلات تکمیلی در کنار 35 رشته ی کارشناسی و نسبت 75 درصدی درجه استاد یار به بالای اعضای هیئت علمی در کنار امکانات خوب آموزشی و کمک آموزشی این دانشگاه که بستر لازم جهت رشد علمی دانشجویان را فراهم کرده، از مزیت های علمی دانشگاه شهرکرد است.

اسدی رشد چشمگیر رشته های تحصیلات تکمیلی و رسیدن آن به60 درصد رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه را بیانگر حرکت دانشگاه به سمت توسعه تحصیلات تکمیلی عنوان کرد.

رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه فناوری نانو و زیست فناوری از محورهای پیشرفت های آینده دنیا محسوب می شوند، یاد آور شد: به منظور حرکت در این راستا در دانشگاه شهرکرد پژوهشکده های زیست فناوری و فناوری های نانو تاسیس شده و از دانشجویان نیزخواست در توسعه مرزهای دانش بکوشند.