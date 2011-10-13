آمادگی انجمن صنفی مرغ تخمگذار برای عرضه مستقیم تخم مرغ در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه شورای کنترل و نظارت استان البرز با اعلام آمادگی اعضای انجمن صنفی مرغ تخمگذار استان برای عرضه مستقیم تخم مرغ درالبرز برگزار شد.

این جلسه با حضور نمایندگان سازمانهای بازرگانی، جهاد کشاورزی، اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان و انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل شد.

تعاونی روستایی و اعضای هیئت مدیره انجمن تازه تاسیس نظام صنفی مرغ تخمگذار استان از دیگر شرکت کنندگان در بیست و پنجمین جلسه شورای کنترل و نظارت استان البرز بودند.

در این جلسه، دغدغه موجود در خصوص قیمت عرضه تخم مرغ مورد توجه قرار گرفت و موارد مربوطه نیز بررسی شد و مورد بحث قرار گرفت.

مشکلات صنف بیان شد

در ادامه تعدادی از مرغداران تخمگذار استان به مشکلات موجود در این صنف و ضعفهای موجود در حمایتهای لازم از این صنف از طرف دستگاههای مسئول اشاره کردند.

همچنین این افراد به شرط همکاری سازنده متولیان اعلام آمادگی کردند که با عرضه مستقیم تخم مرغ در مناطق مختلف استان با قیمت مصوب دولت به تعدیل قیمت این کالا کمک و تامین نیاز شهروندان اقدام کنند.

درپایان جلسه مسلم همراهی دبیر شورای کنترل و نظارت استان با تقدیر از نوع همکاری مرغداران تخمگذار استان برای پیشبرد روند کنترل قیمت تخم مرغ، اجرای طرح عرضه مستقیم را در راستای تنظیم بازار لازم دانست.