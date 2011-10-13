کاروان زائران حج تمتع استان ایلام عازم سرزمین وحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نیک روش با اشاره به اینکه امسال 170 نفر از استان عازم سرزمین وحی می شوند، گفت: کاروان 145 نفره استان از طریق پرواز کرمانشاه به سرزمین وحی اعزام می شوند .

وی افزود: پیش از این هم 25 نفر از زائران اولویت دار در قالب کاروان های حج کرمانشاه ساماندهی شده و عازم سرزمین وحی می شوند.

به گفته وی در حال حاضر به دلیل حجم زیاد تعداد متقاضیان ثبت نام برای حج تمتع صورت نمی گیرد اما متقاضیان اعزام به حج عمره تا 24 مهر ماه فرصت دارند برای ثبت نام به بانک های عامل ملی و ملت مراجعه کنند.