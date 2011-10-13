مردم لرستان در تمام صحنه های دفاع از انقلاب حضور داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی در مراسم سالگرد 18 تن از شهدای پادگان امام علی(ع) خرم آباد اظهار داشت: امروز اقتدار، هویت، سربلندی ایران اسلامی مرهون خون هزاران شهید این سرزمین در هشت سال دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه امروز استقلال و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دلیل جانفشانی و ایثار شهدا است عنوان کرد: خون شهدا در هشت سال دفاع مقدس درخت انقلاب را تناور کرد و کشور را از تندبادهای سهمگین حفظ کرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی در دنیا در حال گسترش است بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران با توجه به فرمایشات امام (ره) در حال صادر شدن به همه دنیا است.

سردار شاهرخی با بیان اینکه شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس افراد برگزیده ای بودند یادآور شد: این شهدا بندگان برگزیده خداوند بودند که امروز بر سر سفره ضیافت الهی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور رزمندگان لرستانی در هشت سال دفاع مقدس گفت: مردم لرستان همواره در تمام صحنه های دفاع از انقلاب حضور داشته اند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به حضور آگاهانه و با بصیرت مردم لرستان در صحنه های مختلف افزود: حرکت در مسیر روحانیت و نگاه آنها به مرجعیت مصداق بارز این حضور آگاهانه است.