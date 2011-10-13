  1. استانها
  2. البرز
۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

فتاحیان به مهر خبر داد:

همایش تجلیل از میراث داران البرز برگزار می شود

همایش تجلیل از میراث داران البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر موزه تاریخ شهر کرج از برگزاری همایش تجلیل از میراث داران البرز با همکاری بخشهای ذیربط خبر داد.

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش تجلیل از میراث داران البرز هرساله برگزار می شود و امسال نیز در روز 26 مهرماه، شاهد برگزاری آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: این همایش از ساعت 17 تا 20 در تاریخ 26 مهرماه سال جاری در کانون شهید فهمیده کرج برگزار خواهد شد.

مدیر موزه تاریخ شهر کرج گفت: بخشها و دستگاه های مختلفی در خصوص برگزاری همایش میراث داران البرز همکاری کرده اند از که از میان آنها می توان به شهرداری کرج، فرمانداری کرج و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اشاره کرد.

فتاحیان یادآور شد: در این همایش از افرادی که در زمینه تحقیقات در خصوص تاریخ، فرهنگ، هنر و ... البرز فعالیت کرده اند، تقدیر و تجلیل خواهد شد.

تقدیر و نشان لیاقت فرهنگی نیز اهدا می شود

مدیر موزه تاریخ شهر کرج عنوان کرد: در همایش میراث داران البرز، تقدیر و نشان لیاقت فرهنگی نیز به افراد یادشده اهدا می شود.

وی افزود: کارشناسان و صاحبنظران مهمی در این همایش تجلیل از میراث داران البرز حضور خواهند داشت ضمن اینکه موزه تاریخ شهر کرج نیز در برگزاری این همایش همکاری می کند.

کد مطلب 1432152

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها