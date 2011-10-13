همایش تجلیل از میراث داران البرز برگزار می شود

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش تجلیل از میراث داران البرز هرساله برگزار می شود و امسال نیز در روز 26 مهرماه، شاهد برگزاری آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: این همایش از ساعت 17 تا 20 در تاریخ 26 مهرماه سال جاری در کانون شهید فهمیده کرج برگزار خواهد شد.

مدیر موزه تاریخ شهر کرج گفت: بخشها و دستگاه های مختلفی در خصوص برگزاری همایش میراث داران البرز همکاری کرده اند از که از میان آنها می توان به شهرداری کرج، فرمانداری کرج و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اشاره کرد.

فتاحیان یادآور شد: در این همایش از افرادی که در زمینه تحقیقات در خصوص تاریخ، فرهنگ، هنر و ... البرز فعالیت کرده اند، تقدیر و تجلیل خواهد شد.

تقدیر و نشان لیاقت فرهنگی نیز اهدا می شود

مدیر موزه تاریخ شهر کرج عنوان کرد: در همایش میراث داران البرز، تقدیر و نشان لیاقت فرهنگی نیز به افراد یادشده اهدا می شود.

وی افزود: کارشناسان و صاحبنظران مهمی در این همایش تجلیل از میراث داران البرز حضور خواهند داشت ضمن اینکه موزه تاریخ شهر کرج نیز در برگزاری این همایش همکاری می کند.