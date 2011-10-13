به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که در چهار بازی قبلی به ترتیب فیروز کریمی، رسول کربکندی، محمدحسین ضیایی، محمود یاوری و عبدالله ویسی روی نیمکت صبای قم حضور داشتند و از این جمع هیچ کدام در این چهار بازی نتوانسته اند همتای خود در تیم ذوب آهن اصفهان یعنی منصور ابراهیم زاده را شکست دهند.



جدال حساس صبا و ذوب آهن اصفهان از دهمین هفته نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال در حالی جمعه این هفته در قم برگزار می‌شود که صبا و ذوب آهن از زمان حضور در قم، یک بار نیز در جام حذفی با یکدیگر بازی کرده اند که این بازی در نیمه نهایی سال 1388 برگزار شد و تیم ذوب آهن در ضربات پنالتی صبا را در قم مغلوب کرد.



اما در مصاف دو تیم در مسابقه روز جمعه این هفته بیش از همه باید نظاره گر جدال‌ تفکرات سرمربیان دو تیم یعنی عبدالله ویسی و منصور ابراهیم زاده بود تا سرنوشت پنجمین مصاف دو تیم مدعی در شهر مقدس قم مشخص شود.



انگیزه‌های ویسی برای شکست ذوب آهن



گذشته از نتایجی که ویسی و چهار مربی قبل از وی در پنج بازی خانگی اخیر صبای قم مقابل ذوب آهن اصفهان کسب کرده‌اند، سرمربی صبای قم در این دیدار تنها به دنبال کسب امتیاز و ماندن در جمع تیم‌های بالای جدول است، ضمن اینکه ویسی پیش از این نیز به عنوان مربی و سرمربی صبای قم سابقه بازی با ذوب آهن را داشته و برای پیروزی در این مسابقه خانگی نیز انگیزه‌های زیادی دارد.



اقتدار صبا در خانه و نمایش قوی در میهمانی حریفان



نماینده فوتبال در قم لیگ برتر در حالی برابر ذوب آهن اصفهان قرار می‌گیرد که از 9 مسابقه قبل خود در یازدهمین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتبال تاکنون شش پیروزی، یک تساوی و دو شکست کسب کرده که از این تعداد مسابقه، چهار بازی را در خانه و پنج بازی را در زمین حریفان لیگ برتر برگزار کرده است.



صبای قم پنج بازی خارج از خانه خود را به ترتیب برابر تیم‌های تراکتور سازی تبریز، راه آهن شهر ری، شاهین بوشهر، مس سرچشمه کرمان و پرسپولیس تهران برگزار کرده است و از این پنج بازی در خانه حریفان سه پیروزی و دو باخت یعنی 9 امتیاز اندوخته است.



چهار بازی خانگی صبای قم نیز در ورزشگاه یادگار امام قم برابر تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، سایپا البرز، ملوان بندر انزلی و فولاد خوزستان برگزار شده است که از این تعداد بازی سه پیروزی و یک تساوی کسب کرده است که همانند کارنامه خوب بازی‌های خارج از خانه، اقتدار صبای قم در خانه را نشان می‌دهد.



شکست استقلال و تراکتور سازی به کام صبای قم



در هفته دهم لیگ برتر فوتبال، تیم صدرنشین تراکتور سازی تبریز در دیداری خارج از خانه میهمان تیم فوتبال سپاهان است که این بازی یکی از مهمترین دیدارهای هفته دهم محسوب می شود و تیم استقلال نیز در خانه از تیم راه آهن پذیرایی خواهد کرد که توقف استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز در این دو مسابقه می تواند بهترین خبر برای صبایی ها باشد به شرط اینکه شاگردان ویسی نیز بتوانند ذوب آهن را در خانه شکست دهند.



صبا به دنبال نخستین پیروزی خانگی مقابل ذوب آهن



صبای قم در چهار بازی خانگی قبل خود مقابل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه یادگار امام قم هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است.



صبایی‌ها در لیگ‌های هشتم تا دهم سه بار در این ورزشگاه میزبان شاگردان منصور ابراهیم زاده در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بوده اند که از این سه بازی یک باخت و دو تساوی در کارنامه دارند، ضمن اینکه در نیمه نهایی جام حذفی سال 88 نیز در این ورزشگاه در ضربات پنالتی به تیم ذوب آهن اصفهان باخته اند و این بار به دنبال کسب نخستین برد خانگی هستند.

