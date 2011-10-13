وام 10 میلیونی برای جابجایی روستای تارزه کند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در بازدید از روستای تازه کند از توابع روستاهای شهرستان طارم افزود: این روستا نیاز به هشت کیلومتر راه آسفالته دارد و در فصل زمستان نیاز است که گاردیلر مستقر شود و راهدارخانه نیاز دارد از این رو در این روستا در آمد مناسب نیست و هزینه کردن در این روستا بیهوده بوده و ارزشی ندارد و حیف و میل کردن هزینه هاست.

استاندار زنجان تاکید کرد: 10 میلیون تومان وام بلاعوض به هر خانوار در روستای چورزق پرداخت می شود و قطعه ای که برای هر خانوار داده می شود هزار الی 400 متر است که در مجموع برای 60 خانوار 600 میلیون تومان برای ساخت و ساز داده می شود.

رئوفی نژاد افزود: روستاییان این را مد نظر داشته باشند که این روستا با یک زلزله تخریب می شود و خسارت جانی و مالی را به دنبال خواهد داشت از این رو باید مردم نسبت به امنیت خانواده خود همت کنند و در این راستا دولت همه تسهیلات لازم را ارائه می دهد.

وی یاد آور شد: این روستا با هزار راس دام سبک و سنگین با مهاجرت به روستای چورزق زندگی خود را با آرامش و امنیت بیشتر ادامه دهند و دانش آموزان بهتر می توانند تحصیلات خود را ادامه دهند.

