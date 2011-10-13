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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

رئوفی نژاد:

وام 10 میلیونی برای جابجایی روستای تارزه کند اختصاص یافت

وام 10 میلیونی برای جابجایی روستای تارزه کند اختصاص یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: به منظور جابه جایی اهالی روستای تازه‌کند، برای هر فرد متقاضی که اقدام به مهاجرت از روستا کند 10 میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساخت خانه در محل جدید اعطا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در بازدید از روستای تازه کند از توابع روستاهای شهرستان طارم افزود: این روستا نیاز به هشت کیلومتر راه آسفالته دارد و در فصل زمستان نیاز است که گاردیلر مستقر شود و راهدارخانه نیاز دارد از این رو در این روستا در آمد مناسب نیست و هزینه کردن در این روستا بیهوده بوده و ارزشی ندارد و حیف و میل کردن هزینه هاست.

استاندار زنجان تاکید کرد: 10 میلیون تومان وام بلاعوض به هر خانوار در روستای چورزق پرداخت می شود و قطعه ای که برای هر خانوار داده می شود هزار الی 400 متر است که در مجموع برای 60 خانوار 600 میلیون تومان برای ساخت و ساز داده می شود.

رئوفی نژاد افزود: روستاییان این را مد نظر داشته باشند که این روستا با یک زلزله تخریب می شود و خسارت جانی و مالی را به دنبال خواهد داشت از این رو باید مردم نسبت به امنیت خانواده خود همت کنند و در این راستا دولت همه تسهیلات لازم را ارائه می دهد.

وی یاد آور شد: این روستا با هزار راس دام سبک و سنگین با مهاجرت به روستای چورزق زندگی خود را با آرامش و امنیت بیشتر ادامه دهند و دانش آموزان بهتر می توانند تحصیلات خود را ادامه دهند.
 

کد مطلب 1432157

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