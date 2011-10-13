160 کلاس قرآنی در استان قزوین راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر احمد عجم ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین که با حضور بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد و جمعی از ناشران و علاقمندان به کتاب در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزارشد اظهارداشت: استقبال قابل توجه مردم استان از نمایشگاه کتاب بیانگر آن است که مردم این خطه ریشه فرهنگی غنی و نخبگان نام آشنایی دارند و بدنبال تعمیق فرهنگی هستند.

عجم افزود: قزوین، بیشترین عضو کتابخانه ها را در کشور دارد و به همین دلیل اقبال عمومی از این رویدادهای فرهنگی در حد بسیار مطلوبی است و این ظرفیت، مسئولیت مدیران فرهنگی و مسئولان را دوچندان می کند.

وی گفت: با مطالعه می توانیم از جهل و نا آگاهی و ظلمت خارج شویم و بسوی نور و آگاهی حرکت کنیم و کتاب می تواند مسیر درست را به ما نشان دهد.

استاندار قزوین یادآورشد: تربیت درست جوانان آینده میهن اسلامی مرهون کتاب و کتاب خوانی و نشر فرهنگ مطالعه در جامعه است و آنچه به بیرون آمدن از جهل و وهم کمک می کند کتاب است.

برپایی نمایشگاهای کتاب در شهرستانها

استاندار قزوین گفت: با توجه به استقبال خوب مردم فرهنگ دوست قزوین از برپایی نمایشگاههای کتاب در صددیم تا این رویداد فرهنگی در شهرستانهای استان نیز اجرایی شود.

عجم از تلاش خوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با همکاری استانداری در برپایی این نمایشگاه ارزشمند تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه شاهد استقبال بسیار مناسبی از سوی گروههای مختلف مردم از هفتمین نمایشگاه کتاب در قزوین هستیم و به همین دلیل برای دسترسی آسان همه مردم استان به کتاب از برپایی نمایشگاه کتاب در همه شهرستانها حمایت می کنیم و زمینه تحقق آن در سال جاری را فراهم خواهیم کرد.

راه اندازی 160 کلاس قرآنی در استان قزوین

این مسئول تقویت کتابخانه مدارس را از دیگر برنامه های امسال ذکر کرد و اظهارداشت: احداث سالنهای چند منظوره در مدارس و احداث کتابخانه در مدارس در قالب نمایشگاههای یاد یار مهربان امسال در استان با جدیت پیگیری خواهد شد.

عجم اظهارداشت: 160 کلاس قرآنی در استان قزوین در حال فعالیت است و زمینه قرآن آموزی گروههای سنی مختلف در قزوین فراهم شده و این رویکرد همچنان تقویت خواهد شد.

استاندار گفت: تقویت مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش، توسعه کلاس های قرآنی و مدارس قرآنی امسال در اولویت امور فرهنگی استان قرار دارد.

وی انسجام بخشی به امور قرآنی و تشکیل شوراهای قرانی در استان را از دیگر کارهای فرهنگی در استان قزوین ذکر کرد.