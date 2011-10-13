تاریخ کهن محوطه پارینه سنگی مراغه احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌تراب محمدی در حاشیه بازدید از محوطه های تاریخی و پروژه های عمرانی شهرستان مراغه، افزود: شواهد سطحی به دست آمده از سطح این اثر بیانگر وجود استقرارهایی مربوط به دوران پارینه سنگی میانه در این مکان است.

محمدی با اشاره به اینکه از وجه تسمیه این محوطه اطلاع دقیقی در دست نیست، گفت: با توجه به بررسیهای به عمل آمده و کشف ابزار سنگی و مقایسه آن با آثار به دست آمده در مثلث تبریز، مراغه، میانه می توان آن را به دوران پارینه سنگی میانه یعنی حدود 200 هزار تا 40 هزار سال پیش نسبت داد.

وی با بیان اینکه این محوطه در حال حاضر به صورت مرتع عمومی و بخشی از بستر رودخانه است، گفت: محوطه ورجوی در ضلع جنوب و جنوب شرقی روستایی به همین نام واقع شده و آثار سنگی مربوط به دوران پارینه سنگی در بستر و حاشیه رودخانه تا امتداد کوه گرد داغی گسترده شده است.

محمدی اضافه کرد: این محوطه ارزشمند دربرگیرنده آثار سنگی از جنس سنگ آتش زنه است که در لایه های گراول و شن در دیواره حاشیه رودخانه کشف شدند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: بخشی از شواهد استقراری محوطه بر اثر برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ورجوی و طغیان های فصلی و همچنین برداشت معادن در کوه گرد داغی دچار تخریب شده است.

محمدی یادآور شد: پیشینه پژوهشهای پارینه سنگی در شمالغرب ایران به پیش از نیم سده قبل بازمی گردد و تا پیش از کشفیات ورجوی، شواهد این دوران تنها منحصر به یافته های غار تمتمه در غرب دریاچه ارومیه بود.

وی تصریح کرد: طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می شود.

محوطه پارینه سنگی در دهستان قره ناز و جنوب و جنوب شرقی روستای ورجوی شهرستان مراغه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1450 متر است.