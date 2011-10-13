دفتر حزب عدالت طلبان ایران اسلامی در کردستان راه اندازی شد

رحمن غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی دفتر حزب عدالت طلبان ایران اسلامی در طیف اصولگران در استان کردستان خبرداد و افزود: حفظ دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب سیره امام خمینی (ره) و اجرای بی چون و چرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری از جمله مهمترین اهداف و وظایف این حزب است.

وی اظهارداشت: دفتر حزب عدالت طلبان ایران اسلامی در شهرستانهای استان به شکل منسجم دارای دفاتر و نمایندگی است و انسجام بخشی احزاب سیاسی اصولگرایان استان مهمترین هدف فعالیتهای این حزب در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می رود.

مسئول کمیته سیاسی حزب عدالت طلبان ایران اسلامی در کردستان ادامه داد: شناسایی و معرفی کاندیداهای این حزب در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخاباتی سطح استان، آموزشهای فرهنگ سیاسی برای شهروندان از طریق کارگاه های آموزشی و برگزاری همایش های مختلف از دیگر اولویتهای کاری این حزب است.

غریبی همچنین هرگونه توهین و افترا از سوی بعضی از نمایندگان استان به مسئولان سیاسی و امنیتی کشور و استان را که موجب تنشهای سیاسی در ارکان و خاستگاه های دموکراسی مردم کردستان شده را محکوم کرد و خواستار حفظ امنیت و آرامش در این استان شد.

دفتر حزب عدالت طلبان ایران اسلامی در اواخر سال 89 مجوز فعالیت خود را از ماده 10 خانه احزاب وزارت کشور دریافت کرده و هم اکنون دفتر استانی این حزب در کردستان و شهرستان های تابعه فعالیت می کند.