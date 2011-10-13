آسیب دیدگی زندی و رحمتی برطرف شد/ استقلال بدون مصدوم مقابل راه آهن

اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم تیم فوتبال استقلال پیش از رویارویی با راه آهن گفت: خوشبختانه مصدومیت فریدون زندی به طور کامل برطرف شده و در تمرینات شرکت می کند. در شرایط فعلی بازی کردن فریدون زندی فقط به نظر کادر فنی بستگی دارد.

وی افزود: مصدومیت کیانوش رحمتی نیز به طور کامل برطرف شده و او حتی دیگر نیاز به جلسات فیزیوتراپی نیز ندارد. ما حتی با ارسال نامه‌ای از دکتر رازی خواسته‌ایم که وضعیت مچ پای این بازیکن را برای اطمینان بیشتر از بهبودی کامل او مورد بررسی قرار دهد.

پزشک تیم فوتبال استقلال در خاتمه تصریح کرد: تیم استقلال برای بازی با راه آهن بازیکن مصدوم ندارد و تمامی بازیکنان آماده همراهی تیم در این بازی هستند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و راه آهن از هفته دهم یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر عصر فردا جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.