اعلام آمادگی پست البرز برای ارائه خدمات استاندارد در شهرکهای صنعتی

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارائه خدمات استاندارد در شهرکهای صنعتی استان البرز با هدف کمک به امر استانداردسازی و ارتقای کیفیت انجام می می گیرد و این امر با همکاری پست این استان دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرکهای صنعتی از مهمترین مراکز تولیدی و صنعتی هستند و ارائه خدمات استاندارد در آنها آثار بسیار مطلوبی در راستای استانداردسازی و ارتقای کیفیت برجای خواهد گذاشت.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز اضافه کرد: فعالیتهای مهمی از سوی این اداره کل پیگیری می شود و ارتقای استاندارد و کیفیت از مهمترین اهداف است که اقدامات لازم برای تحقق آن صورت می گیرد.

این مسئول گفت: ارتقای ایمنی آسانسورها از مهمترین اهداف استاندارد استان البرز است و باید دستگاه ها و بخشهای مربوطه در این خصوص همکاری خوبی با این اداره کل داشته باشند و این همکاری را ادامه دهند.

سعادتی یادآور شد: شهرداری در این زمینه وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارد که امیدواریم به بهترین نحو به این وظیفه عمل شود تا مشکلات موجود در این زمینه کاهش چشمگیری داشته باشد.