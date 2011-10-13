تفسیر بلاغ گوهری از حوزه علمیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر صادقی رشاد ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از تفسیر چهار جلدی بلاغ که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، از آیت‌الله میرمحمدی به عنوان یکی از گوهرهای بازمانده از حوزه علمیه یاد کرد و اظهار داشت: ما نگرانیم که مبادا این گوهرها جایگزین نداشته باشند گرچه حوزه علمیه عقیم نیست.



وی تصریح کرد: اجتهاد اجازه نمی‌دهد که حوزه علمیه عقیم بماند و باید گوهرهای بازمانده از این حوزه را قدر بدانیم.



حجت‌الاسلام رشاد با بیان اینکه ما تنها یک دانش روش شناختی به نام اصول فقه داریم، گفت: اصول فقه، علم و فنی است که فراچنگ ماست و عده‌ای معتقدند که قلمرو کاربرد آن برای استنتاج شریعت است.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) با بیان اینکه ما برای فهم کتاب فاقد منطق مدون فهم هستیم، تصریح کرد: ما سنت نبوی و علوی و منابع دیگر از جمله عقل و اجماع را در اختیار داریم و برای منابع باید منطق‌هایی طراحی شود تا بتوانیم استفاده حداکثری از آن داشته باشیم.



وی تاکید کرد: در کنار علم اصول نیاز به روش‌های هدفمند دیگری هستیم، به خاطر اینکه اصول برای استنباط عقاید کافی نیست و باید از ابزارهای دیگر هم کمک گرفت.



رشاد بیان داشت: اخلاق به موازات فقه و اصول باید مطرح شود زیرا ضلعی از اضلاع دینی است و متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.