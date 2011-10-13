بانک قرض الحسنه مهر در شهرستانهای کرمان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد راستی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه مهر در کرمان اظهار داشت: درحال حاضر در استان کرمان بیش از هشت شعبه از بانک قرض الحسنه مهر فعالیت می کند که قصد داریم این تعداد را افزایش داده و در همه شهرستانها این بانک را افتتاح کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر قرض الحسنه در کشور ما مترادف است با صندوقها و با وجود اینکه بانک مهر نزدیک به چهار سال در حال فعالیت است هنوز بسیاری تحت عنوان صندوق از این مجموعه یاد می کنند.

راستی همچنین با بیان اینکه بانک مهر اولین بانک تخصصی در زمینه فعالیت قرض الحسنه در کشور است، اظهار داشت: فرهنگ قرض الحسنه باید در جامعه تسری یابد.

وی تاکید کرد: باید فرهنگسازی در خصوص قرض الحسنه صورت گیرد.

ساختمان سرپرستی بانک قرض الحسنه مهر کرمان ظهر پنجشنبه با حضور مصطفی پور مدیر عامل بانک مهر کشور و جمعی از مسئولین استان کرمان در محل ابتدای بولوار شهید صدوقی افتتاح شد.