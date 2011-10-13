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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال/

پایان داوری پنجمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال/ 210 اثر برگزیده شد

پایان داوری پنجمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال/ 210 اثر برگزیده شد

با پایان داوری آثار پنجمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال، هیئت داوران این دوره از جشنواره ۲۱۰ اثر برگزیده را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افسری مدیر کمیته داوری پنجمین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفت: امسال، هیئت داوران متشکل از ۲۵۰ نفر از کارشناسان در ۹ بخش اصلی شامل بخش نرم‌افزارهای رسانه‌ای، هنرهای دیجیتال، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌ها و سرگرمی‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، پژوهش و فناوری، بین الملل، تولیدات دانش‌آموزان و بخش فرهنگیان، ۲۱۰ اثر را به عنوان آثار برتر برگزیدند.

وی افزود: در این دوره از داوری، ویژگی‌های آثار در 3 جنبه ساختاری و فنی، محتوایی و زیبایی‌شناسی ارزیابی شدند. امسال، تعداد آثار از لحاظ شرکت در بخش مسابقه، رشد چشمگیری داشت. برای مثال در بخش اینترنت و وبلاگ‌ها، تعداد آثار ارائه شده برای داوری، از 15 هزار اثر به 30 هزار اثر رسیده است. بیشترین آثار برگزیده هم در دو گروه اینترنت و وبلاگ‌ها و بخش نرم‌افزارها بوده است.

پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه های دیجیتال تا ۲۳ مهر از ساعت 8 تا 21 در مصلای امام خمینی (ره) برپاست.

کد مطلب 1432169

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