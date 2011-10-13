به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افسری مدیر کمیته داوری پنجمین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال گفت: امسال، هیئت داوران متشکل از ۲۵۰ نفر از کارشناسان در ۹ بخش اصلی شامل بخش نرم‌افزارهای رسانه‌ای، هنرهای دیجیتال، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌ها و سرگرمی‌ها، پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، پژوهش و فناوری، بین الملل، تولیدات دانش‌آموزان و بخش فرهنگیان، ۲۱۰ اثر را به عنوان آثار برتر برگزیدند.

وی افزود: در این دوره از داوری، ویژگی‌های آثار در 3 جنبه ساختاری و فنی، محتوایی و زیبایی‌شناسی ارزیابی شدند. امسال، تعداد آثار از لحاظ شرکت در بخش مسابقه، رشد چشمگیری داشت. برای مثال در بخش اینترنت و وبلاگ‌ها، تعداد آثار ارائه شده برای داوری، از 15 هزار اثر به 30 هزار اثر رسیده است. بیشترین آثار برگزیده هم در دو گروه اینترنت و وبلاگ‌ها و بخش نرم‌افزارها بوده است.

پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه های دیجیتال تا ۲۳ مهر از ساعت 8 تا 21 در مصلای امام خمینی (ره) برپاست.