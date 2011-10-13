خدمات سازمانهای تاکسیرانی به شهروندان مازنی ملموس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی ظهر پنجشنبه در همایش مدیران عامل سازمانهای تاکسیرانی مازندران در هتل بادله ساری افزود: مازندران به واسطه وجود بافت های شهری در حواشی سواحل و قرارگیری برخی شهرها در کنار جاده های مواصلاتی، نتوانسته در ارائه خدمات مطلوب شهروندی مثمر ثمر باشد.

وی اظهار داشت: برخی شهرهای مازدران که به صورت طولی در کنار جاده ها تشکیل شده به عنوان محور اصلی رفت و آمد عموم مسافران بوده و شهرهای استان در مسیر ترانزیتی قرار دارند که ناوگان درون شهری استان را دچار اختلال کرده است.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه برخی شهرهای استان از شبکه های معابر اصولی برخوردار نیستند، تصریح کرد: این نقصه به دلیل نبود زیرساختهای مناسب حمل و نقلی در شهرهای مازندران است.

حسینی با بیان اینکه طول مسیرهای داخل شهرهای استان محدود بوده و نیاز مردم را به ناوگان حمل و نقل عمومی دوچندان کرده است، یادآور شد: هم اکنون 11 هزار و 591 دستگاه تاکسی در 53 شهر استان، مردم مازندران را درون شهرهای مازندران جابجا می کنند.

وی با اعلام اینکه استقبال مردم شهرهای استان از ناوگان تاکسی به مراتب بیشتر از مینی بوس و اتوبوس است، یادآور شد: گاها مینی بوسهای خریداری شده صرفا برای فعالیتهای تخصص شهرداریها مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای تقویت زیرساختهای حمل و نقلی جهت کاهش ترافیک شهرهای استان، ضروری و بایسته است، افزود: با اصلاح زیرساختهای حمل و نقلی شهرهای مازندران، در وقت و هزینه مردم صرفه جویی خواهد شد.

حسینی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جامعه و اثرات بر ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور، گفت: با اجرای این قانون بسیاری از نیازهای شهروندی به ناوگان های حمل و نقلی کاهش چشمگیری یافته است.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی ناوگان تاکسیرانی مازندران برای جابجایی مسافر مطلوب بوده ولی مکفی نیست، افزود: نظارت سازمانهای تاکسیرانی شهرها به نحوه فعالیت رانندگان تاکسی شهرهای مازندران دو چندان شود.

فرامرز نقیبی، رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به تعریفی از استفاده جهانی شهروندان از تاکسی گفت: اکنون تاکسی در کشورهای جهان به عنوان محصول لوکس مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که این وسیله نقلیه در ایران نوعی خدمت صرف به شهروندان تلقی می شود.

بالغ بر یک میلیون و 700 هزار نفر در 53 شهر مازندران زندگی می کنند.