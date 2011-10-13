استان البرز 35 دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی دارد

بهزاد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفاتر اشتغال به امور درمانی در زمینه دامپزشکی، بخشی از امور مربوطه را به عهده دارند و این دفاتر از مهمترین بخشهای مرتبط با امر دامپزشکی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: وجود این دفاتر در استان البرز کمک می کند تا پیگیری امور به نحو مطلوبی صورت گیرد و شاهد ارتقای فعالیتها باشیم که این مسئله بسیار مطلوب است.

این مسئول گفت: در صورت امکان، تعداد مراکز و بخهشای مرتبط با امر دامپزشکی در استان البرز افزایش می یابد که این امر در راستای ارتقای فعالیتها و خدمات رسانی دنبال خواهد شد.

رئیس اداره دارو درمان و آزمایشگاه های اداره کل دامپزشکی استان البرز بیان کرد: درخواست چند مرکز و بخش جدید مرتبط با امر دامپزشکی، بررسی می شود واگر این مراکز و بخشها، شرایط لازم را داشته باشند، با برپایی آنها موافقت می شود و این مراکز به مراکز فعال می پیوندند.

ضیایی افزود: مراکز و بخشهای مرتبط با امر دامپزشکی شامل مواردی از قبیل داروخانه ها، آزمایشگاه ها، بیمارستانها، شرکتهای پخش دارو، مراکز مایه کوبی دام و مراکز مایه کوبی طیور و دفاتر اشتغال به امور درمانی می شوند.