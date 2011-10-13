حرکت جهادی برای بهره برداری محور تهم - چورزق صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در بازدید از محور تهم –چورزق سرعت کار و روند اجرای پروژه محور –تهم چورزق را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی زیربط راه و ترابری، مخابرات، شرکت جهاد نصر پروژه را به طور جهادی کار کردند و با پشتیبانی مالی و کاری پروژه را پیش بردند.

وی ادامه داد: کارها و عملیات تا انتهای چورزق انجام و گاردیلها کامل انجام شده و مسائل ایمنی هم لحاظ شده است از این رو باید در جهت ایمنی بیشتر این محور که پر تردد از مسافران خواهد بود مسائل به دقت مورد توجه باشد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه پنج پروژه مهم با حضور مسئولین ارشد کشوری به بهره برداری خواهد رسید، گفت: پروژه کیلوس در ابهر، پارس حیات در ابهر، مسکن شش هزار واحد در کل استان، مرحله دوم بلوار فرودگاه، نیروگاه سیکل زنجان و قطعه منجیل 20 کیلیومتر با برنامه ریزری هایی که اتخاذ خواهد شد در سفر چهارم هیئت دولت و قبل از سفر افتتاح و بهره برداری خواهند رسید.

رئوفی نژاد یادآور شد: در این پروژه مسائل ایمنی، نصب تابلوها و روشنایی مد نظر دستگاههای زیربط باشد.

