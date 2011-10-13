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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

آبان ماه سال جاری/

همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در البرز برگزار می شود

همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در البرز برگزار می شود

کرج- خبرگزاری مهر: اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری اول آبان ماه در استان البرز برگزار می شود.

محمد باقر باقری دبیر اجرایی این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این همایش در هفت پنل شامل کشاورزی و صنایع غذایی، صنعت و معدن؛ گردشگری، مسکن، عمران شهری و امور زیربنایی، سلامت، بهداشت و دارو، انرژی، انرژیهای نو و تجدید پذیر و شیوه های تامین منابع مالی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین ارتباط  در تاریخ 30 مهر به مدت سه روز نمایشگاه توانمندیها و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در استان البرز برپا می شود.

باقری همچنین گفت: این همایش به مدت یک روز در اول آبانماه سال جاری برگزار می شود.

دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در استان البرز ادامه داد: همچنین در دوم آبان نیز از پروژههای ارائه شده در همایش بازدید میدانی می شود. 

باقری از عیسی فرهادی استاندار البرز به عنوان رئیس همایش و محمد باقر اعلایی مشاور سرمایه گذاری استانداری به عنوان دبیر همایش نام برد.

وی یادآور شد: نشست هماهنگی این همایش بین المللی ظهر پنج شنبه با حضور استاندار البرز، شهرداران 16 شهر استان، اعضای شورای شهر و سرمایه گذاران تشکیل شد.

کد مطلب 1432178

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