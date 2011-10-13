همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در البرز برگزار می شود

محمد باقر باقری دبیر اجرایی این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این همایش در هفت پنل شامل کشاورزی و صنایع غذایی، صنعت و معدن؛ گردشگری، مسکن، عمران شهری و امور زیربنایی، سلامت، بهداشت و دارو، انرژی، انرژیهای نو و تجدید پذیر و شیوه های تامین منابع مالی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین ارتباط در تاریخ 30 مهر به مدت سه روز نمایشگاه توانمندیها و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در استان البرز برپا می شود.

باقری همچنین گفت: این همایش به مدت یک روز در اول آبانماه سال جاری برگزار می شود.

دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در استان البرز ادامه داد: همچنین در دوم آبان نیز از پروژههای ارائه شده در همایش بازدید میدانی می شود.

باقری از عیسی فرهادی استاندار البرز به عنوان رئیس همایش و محمد باقر اعلایی مشاور سرمایه گذاری استانداری به عنوان دبیر همایش نام برد.

وی یادآور شد: نشست هماهنگی این همایش بین المللی ظهر پنج شنبه با حضور استاندار البرز، شهرداران 16 شهر استان، اعضای شورای شهر و سرمایه گذاران تشکیل شد.