لزوم همکاری رسانه ای کشورها برای مقابله با جنگ نرم غرب

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، "رامین مهمانپرست" در آخرین روز از سفرش به مسکو با "الکساندر ژاروف" معاون وزارت ارتباطات رسانه های فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.

مقام روسی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از همکاری های روبه گسترش دو کشور تاکید کرد که این وزارت خانه به نوبه خود همکاری های خوبی با بخش های مختلف دولتی وغیر دولتی در ایران دارد و قرار است بزودی سفری به تهران داشته باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز گفت: اخیرا در ساختار وزارت امور خارجه ایران معاونت دیپلماسی عمومی و رسانه ای ایجاد شده است و این نشانگر اهمیت روبه افزایش افکار عمومی در تصمیم سازی کشورها است. وی افزود : نقش رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی برای اتخاذ سیاست کشورها بسیار موثر است.

مهمانپرست تاکید کرد: در حال حاضر یک جنگ نرم گسترده علیه کشورهای مستقل شروع شده است دشمنان بدنبال این هستند تا تمام جهان را از نظر فکری، سیاسی و حتی سبک و سلیقه زندگی همانند خود سازند و به ارزشهای حاکم در سایر کشورها احترام نمی گذارند. آمریکا حتی در شرایط فعلی هم که قدرت و نفوذ سابق را ندارد به تلاش خود ادامه داده و مدعی "مدیریت جهانی " انحصاری است. در حالی که افکار عمومی مردم جهان این مسئله را نمی پذیرد . به همین دلیل ما فکر می کنیم که باید با همکاری با سایر کشورهای مستقل همکاری بخش های رسانه ای و دستگاههای ارتباط جمعی خود را گسترش داده و زمینه های همکاری آنان را تقویت کنیم.



سخنگوی وزارت خارجه ایران یادآور شد: اگر رسانه ها کشورهای مختلف در این چارچوب با هم همکاری کنند، ظرفیت بسیار بزرگتری برای مقابله باجنگ رسانه ای غرب فراهم می شود و مردم درجریان واقعیت ها قرارمی گیرند. وی با اشاره به دیداری که با سخنگوی وزارت امور خارجه و نیز با رئیس شبکه راشا تودی داشته، گفت: این ایده با راشا تودی درمیان گذاشته و با استقبال آنان مواجه شد و لذا از آنان دعوت کرده ایم به تهران سفر کرده تا جزئیات امر را به تفصیل پیگیری کنیم.

طرف روسی نیز ضمن استقبال و تمجید ازاین رویکرد تاکید کرد که در سفری که به تهران خواهد داشت، رایزنی های بیشتری را انجام داده و با کمک سایر وزارتخانه های کشور متبوعش این طرح را برای بررسی های بیشتر در دستورکار قرار خواهد داد.