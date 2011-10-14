موسیقی در ایران از حمایتهای کافی برخوردار نیست

چنگیز حبیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسیقی یک هنر است و باید بیش از پیش به هنر توجه شود تا شاهد تعالی و پیشرفت آن باشیم.

وی ادامه داد: لازم است دستگاه های ذیربط در راستای تحقق تعالی موسیقی در کشور همکاری کنند و زمینه های این امر با همکاری بخشهای ذیربط به بهترین نحو فراهم شود.

این خواننده اضافه کرد: کافی نبودن حمایتها از موسیقی مشکلاتی را برای این هنر و هنرمندان فعال در آن ایجاد می کند و لازم است زمینه های جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات فراهم شود.

کافی نبودن حمایتها از موسیقی، زمینه های بی هدف شدن را فراهم می کند

حبیبیان یادآور شد: کافی نبودن حمایتها از موسیقی، زمینه های بی هدف شدن موسیقی را فراهم می کند که این امر به نوبه خود مشکلات دیگری به همراه دارد.

وی بیان کرد: به طور کلی، در حال حاضر موسیقی در ایران هدفمند نیست که این مشکل باید به بهترین نحو حل و بهترین راهکارها در این خصوص اتخاذ شود.

این هنرمند افزود: لازم است دستگاه های ذیربط همکاری کنند تا موسیقی در کشور به سمت هدفمند شدن گام بردارد و هنرمندان فعال در عرصه موسیقی نیز به اهمیت هدفمند شدن موسیقی واقف باشند.

چنگیز حبیبیان متولد سال 1347 است. وی موسیقی را نخست در شش سالگی از پدرش آموخت سپس نزد کرامت اصلانی، هلی، شاهپور رحیمی، صبحدل، حسن‌زاده و حاتم عسگری آواز را فرا گرفت.