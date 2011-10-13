تفسیر "بلاغ" خلاء نیازهای جوانان را پر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر رشاد ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از تفسیر چهار جلدی بلاغ که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، آیت‌الله میرمحمدی را یکی از پیشکسوتان عرصه تفسیری و قرآنی دانست و اظهار داشت: آفت فرهنگی مهلکی وجود دارد که توفیقات را از بزرگان در عرصه خدمت به ساحت وحیانی الهی سلب می‌کند و برخی‌ها تفسیر را در شان خود نمی‌دانند اما آیت‌الله میرمحمدی نیم قرن به تدریس و تفسیر در حوزه قرآنی پرداختند و هرگز این خدمت را کسر شان نمی‌دانستند.



وی ادامه داد: این بزرگوار در حوزه خدمت به نظام، علاوه بر مبارزات پیش از انقلاب اسلامی که جزو علمای حامی و یاور امام خمینی(ره) بودند، از سحرگاه طلوع خورشید انقلاب، خودشان را در معرض خدمت قرار دادند و در سمت‌های قضایی و مدیریت‌های مختلف نقش‌آفرینی کردند.



این استاد حوزه گفت: آیت‌الله میرمحمدی بیش از 10 سال ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران را بر عهده داشتند و این مفسر و چهره شاخص حوزه، در این دانشکده وقت می‌گذاشت و با حوصله و شکیبایی با اساتید و دانشجویان فعالیت می‌کرد و اکنون هم تفسیر ارزشمند بلاغ را تالیف کرده‌اند.



حجت‌الاسلام رشاد با بیان اینکه جامعه جوان ما به این شیوه تفسیری نیاز دارد، تصریح کرد: تفسیر بلاغ، تفسیری بسیار روان، دلپذیر و ارزشمند است که یک خلاء و رخنه را در حوزه فهم دین و معارف وحیانی نشانه رفته و قصدش ابلاغ کلام الهی به نسل جوان است.



مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) بیان داشت: کتاب تفسیر بلاغ ویژگی‌های منحصر به فرد و خاصی دارد و در فرازهای مختلف گردآوری و تالیف شده است و محققان و مبلغان می‌توانند به خوبی از آن استفاده کنند.



وی ادامه داد: افزون بر سه هزار زبان در عالم ترجمه می‌شود، اما تعداد زبان‌هایی که قرآن به آن ترجمه شده است معلوم نیست به 100 زبان رسیده باشد.



حجت‌الاسلام رشاد تاکید کرد: مسیحیان درون مایه بی‌مایه کتب تحریف شده انجیل را به صدها زبان ترجمه کرده و در سراسر جهان منتشر می‌کنند و حتی جرات می‌کنند به حدود و ثغور مرزهای اسلامی تجاوز کنند و در خانه‌های ما ذهن نسل جوان را مشغول کنند و ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم.



وی ضمن تشکر از سازمان تبلیغات اسلامی که مراسم رونمایی از این اثر ارزشمند را برگزار کرده است، گفت: این تفسیر و اثر ارزشمند خلاء بزرگی را در این عرصه پر کرده است و نسل جوان به خوبی می‌تواند از آن استفاده کند.