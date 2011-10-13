به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گردهمایی روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها به تشریح برخی اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضایی پرداخت و نقطه نظرات خود را با هدف بهبود و افزایش کارایی دادگستری استان‌ها بیان کرد.

رئیس قوه قضائیه پیش از ورود به مباحث کاری مربوط به دستگاه قضایی، به اوضاع و احوال منطقه‌ای و جهانی و خیزشهای اخیر کشورهای اسلامی و اعتراضهای مردمی در آمریکا و اروپا اشاره کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، خیزشهای مردمی و اعتراضهای عظیمی در کشورهای اسلامی و مغرب‌زمین در حال رخ دادن است که شاید به ذهن بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی دنیا نیز نمی‌رسید و این خیزشها از یک سو در کشورهای اسلامی و از سوی دیگر در کشورهایی که خود را قدرت برتر جهان می‌دانستند وضعیت خاصی را ایجاد کرده است.

بسیاری کشورها و ملتهای جهان تشنه حرف نو هستند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «بسیاری کشورها و ملتهای جهان تشنه حرف نو» هستند گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از مسیر پر پیچ و خم خود و گذر از سالهای متلاطم انقلاب به استحکام و ثبات سیاسی و به مدارج بالای علمی و فناوری رسیده است و در مقابل، کشورهایی که بیشترین فشارها را بر کشور ما وارد کرده‌اند و خود را قدرت برتر جهان می‌پنداشتند، دچار سخت‌ترین مشکلات شده‌اند و جنبشهای اعتراضی مردم آنها و طرح شعارهایی مانند یک درصد در مقابل 99 درصد نشان از عمق مشکلات و فاصله طبقاتی و تعارض درونی در این کشورها است و بررسی اعتراضهای مردم و خواسته‌ها و شعارهای آنان، پرده از واقعیتی به نام عدالت بر می‌دارد که در مغرب زمین علیرغم تمام ادعاهایش در خصوص حقوق بشر و توجه به مردم، حلقه گمشده این نظام‌ها است.

رئیس قوه قضائیه افزود: نظام اسلامی ایران در حال حاضر اهمیت و جایگاه خاصی در جهان یافته است و تمام مسئولان نظام باید به تقویت ارکان نظام به عنوان یک وظیفه قانونی و شرعی نگاه کنند.

آملی لاریجانی دستگاه قضایی را یکی از ارکان مهم نظام برشمرد و گفت: دستگاه قضایی در اجرایی شدن منویات نظام اسلامی نقش مستقیم و برجسته‌ای دارد و باید از تمام ظرفیتها، توانمندی‌ها و فرصت‌هایی که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده، اما متأسفانه به دلیل کمبود امکانات تاکنون شاید از آن غفلت شده، برای افزایش اقتدار نظام اسلامی استفاده کرد.

مردم از نظام لیبرال دمکراسی سرخورده شده‌اند

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: مردم از نظام لیبرال دمکراسی سرخورده شده‌اند، همانطور که سالها پیش از مارکسیسم که مخالف فطرت انسانی بود سرخورده شدند و اکنون تشنه حرف نو هستند و به دنبال شرایط و نظامی می‌گردند که در مقام عمل بتواند منویات آنان را محقق سازد.

آملی لاریجانی افزود: مردم جوامع غربی به دنبال گفتمان عدالت به عنوان گفتمان غالب در روابط انسانی و ساختار زندگی خود هستند.

وی به آیه 25 سوره مبارکه حدید اشاره کرد و گفت: در این آیه آمده است که «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» مطابق این آیه شریفه تحقق عدالت غایت تمام مکاتب الهی و رسالت تمام انبیاء است و حاکمان و مدیران کشور اسلامی باید نه تنها در شعار که در عمل، عدالت را سرلوحه تمام کارهای خود قرار دهند.

رئیس دستگاه قضایی کشور مبارزه با مفاسد را یکی از بارزترین علایم گرایش به اجرای عدالت از سوی قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: مبارزه با مفاسد شامل تمام مفسده‌هایی است که مخل نظم و آسایش و ثبات جامعه می‌شود و منحصر به مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

آیت الله لاریجانی با اشاره به تشدید برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اجتماعی در دو سال اخیر گفت: عزم دستگاه قضایی مقابله با انواع مفاسد است و مردم مشاهده کردند که در برخی جرایم که وجدان عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد؛ قوه قضائیه با سرعت و البته دقت به آن رسیدگی و احکام صادره اجرا شد.

رئیس قوه قضائیه همچنین مقابله با مفاسد اقتصادی را یادآور شد و افزود: جدای از مقابله و برخورد جدی با عوامل فساد اقتصادی، مسئولان قوای سه گانه باید به طریق مقتضی نسبت به ریشه‌یابی و علل بروز مفاسد اقتصادی تلاش کنند.

عزم دستگاه قضا برای مبارزه با زمین خواری

وی در ادامه از تلاش و عزم قوه قضائیه در برخورد با متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی، اراضی ملی و جنگلها خبر داد و خطاب به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور گفت: بزودی شورای عالی نظارت در قوه قضائیه بصورت جدی و فعال وارد عرصه می شود و مدیران قضایی در سراسر کشور باید آماده پذیرش گروههای بازرسی این شورا در زمینه بررسی و نظارت بر روند مقابله با متجاوزین به اراضی ملی، جنگلها و سایر منابع طبیعی باشند و گزارشهای موردی خود را نیز به این شورا جهت رسیدگی اعلام دارند.

درخواست رئیس دستگاه قضا برای جایگزینی مجازاتها به جای زندان

رئیس قوه قضائیه همچنین از رؤسای کل دادگستریها خواست نسبت به کاهش استفاده از مجازات زندان تدابیر و برنامه‌های عملی خود را اتخاذ و قضات را نسبت به استفاده بیش از حد از مجازات زندان و آسیبهای وارده از این طریق حساس کنند و حتی المقدور در تعیین مجازاتها از جایگزینهای قانونی استفاده نمایند.

آیت الله لاریجانی به قانون محکومیتهای مالی نیز اشاره کرد و در زمینه احراز اعسار محکومان مالی بویژه محکومان مهریه گفت: امیدوارم این روند که افراد زندانی می‌شوند و بعد مسئله اعسار آنان رسیدگی می‌شود مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بحث عسر همزمان با بحث اجرای محکومیتهای مالی مورد رسیدگی قرار گیرد.

تذکر آملی لاریجانی به دادگستریها / در قضاوت دقت کنید کار به تجدید نظر نرسد

رئیس قوه قضائیه در ادامه تلاش برای کاهش پرونده‌های قضایی بویژه در شعب تجدیدنظر، تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در بخش اجرای احکام، رسیدگی دقیق به پرونده‌های اعمال ماده 18 از سوی رؤسای کل دادگستری و نیز هماهنگی در اطلاع‌رسانی بویژه در پرونده‌های حساس را متذکر شده و بر تلاش همه جانبه تمام مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای کاهش مشکلات و افزایش خدمت رسانی به مردم تأکید کردند.