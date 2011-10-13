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۲۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

منازعات وارد مرحله جدید شد؛

بالا گرفتن تنش بین اندونزی و مالزی/ تجمع مقابل سفارت مالزی در جاکارتا

بالا گرفتن تنش بین اندونزی و مالزی/ تجمع مقابل سفارت مالزی در جاکارتا

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پس از مطرح شدن مساله اشغال بخشی از خاک اندونزی توسط مالزی از سوی برخی نمایندگان مجلس این کشور، تجمع مردم معترض در مقابل سفارت مالزی در جاکارتا این تنش را وارد مرحله جدیدی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبر جاکارتا گلوب، این تجمع اعتراض آمیز که صبح امروز پنجشنبه انجام شد با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و باعث آسیب دیدن نگهبانی جلوی ساختمان سفارت مالزی شد.

پیش از این چند تن از نمایندگان مجلس اندونزی با بیان اینکه هزار و 400 هکتار از خاک اندونزی در معرض خطر ازدست رفتن و اشغال توسط مالزی است خواستار موضع گیری سرسختانه دولت اندونزی در این خصوص شدند.
 
ادعایی که وزیر امور خارجه اندونزی آن را رد کرده و از آن به عنوان یک سوء تفاهم و اظهار نظر شخصی یاد کرده است.
 
همچنین با افزایش تنش، سفارت مالزی در اندونزی در اطلاعیه ای از دانشجویان مالزیایی در اندونزی خواسته است از بیرون آمدن از محل سکونت خود اجتناب کنند مگر به صورت گروهی و تا پیش از تاریک شدن هوا به منازل خود بازگردند.
 
کد مطلب 1432199

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