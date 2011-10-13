راه اندازی ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای ورزشی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی ارتقای سطح آگاهی ناظران پزشکی ورزشی مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: مبارزه با دوپینگ و بیمه ورشی دو محور اصلی فعالیت این ستاد محسوب می شود.

وی افزود: نظارت بر اجرای دقیق قوانین، ضوابط و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون پزشکی ورزشی، ارائه رهنمودهای اجرایی به منظور ارتقاء کیفیت باشگاههای ورزشی و فعالیت ورزشکاران در تمامی ابعاد از اهداف دیگر تشکیل ستاد نظارت بر سلامت باشگاههای مازندران است.

کاظمی بیان داشت: این ستاد دارای شخصیت حقوقی وابسته و تحت نظارت مستقیم فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مبارزه با دوپینگ بوده و این ستاد عهده دار نظارت و کنترل باشگاههای ورزشی در خصوص بیمه و مبارزه با دوپینگ است.

وی اظهار داشت: این ستاد تعامل و همکاری نزدیکی با کمیسیون ماده پنج امور باشگاهها و دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان خواهد داشت.

کاظمی یادآور شد: نظارت و ارزیابی در جوامع پیشرفته بشری بستر کارآمد و اثربخشی از نظام متبوع خود بوده که همواره از جایگاه با اهمیت و در خور توجه ای در ورزش کشور برخوردار است.

علی دهقان، رئیس هیئت پزشکی ورزشی مازندران گفت: ورزشکاران باید از مصرف نابجای مکمل ها پرهیز کنند. اشکال کار بر این است که هر مکملی یک کدگذاری دارد بنابراین مکمل ها یا مصرف نشود یا با احتیاط مصرف شود.

وی با اشاره به اینکه دوپینگ یک رفتار ناشایست و امری غیر اخلاقی محسوب می شود، افزود: دوپینگ یکی از موضوعات جدی بوده که چالشهایی را برای ورزشکاران به همراه دارد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی مازندران تصریح کرد: آنابولیک ها از عوامل دوپینگ بوده که مصرف زیادی در بین ورزشکاران دارند. همچنین مواد مخدر و دیورتیک ها از دیگر عوامل دوپینگ محسوب می شوند.

دهقان با بیان اینکه افراد به دلیل بالا بودن حجم کارآمدی خود از مواد محرکه استفاده می کنند، گفت: مصرف مواد محرکه فرد را دچار هیچان بسیار می کند که فشار خون بالا و افزایش تحریک پذیری قلب از جمله عوارض مصرف این مواد محسوب می شود.