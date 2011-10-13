کارگاه آموزشی لیپولیز در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر درمانگاه تخصصی پوست، مو و لیزر ایرانیان قبل از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی لیپولیز به خبرنگاران گفت: کارگاه آموزشی لیپولیز با شرکت 30 متخصص جراح، جراح پلاستیک و پوست از استانهای قم، تهران و اصفهان امروز برگزار شد.



سید محمد حسن طاهایی در خصوص روش لیپولیز گفت: این یک روش درمانی و زیبایی است که روی چربی‌های بدن مانند شکم، غبغب و ... انجام می‌شود و در صورت استقبال متخصان دستگاه آن وارد قم می‌شود.



دستگاه‌های مورد استفاده در قم بالاتر از نرم تهران



مدیر درمانگاه تخصصی پوست، مو و لیزر ایرانیان با بیان اینکه دستگاه‌های مورد استفاده در قم از استاندارد تهران بالاتر و با کیفیت‌تر است، افزود: این درمانگاه در زمینه درمان بیماری‌های مزمن پوستی موفقیت‌های خوبی کسب کرده و در حال حاضر تنها درمانگاه تخصصی و خصوصی پوست و مو در قم است که مورد حمایت دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد.



دریافت گواهینامه کسب رضایت مشتری برای اولین بار در کشور



وی ادامه داد: این درمانگاه اولین درمانگاه پوست، مو و زیبایی کشور است که توانسته برای اولین بار در کشور گواهینامه کسب رضایت مشتری از شرکت رویال آلمان را دریافت کند.



طاهایی به حجم سرمایه گذاری درمانگاه ایرانیان اشاره کرد و گفت: این درمانگاه با حجم سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال و به کارگیری 12 متخصص رشته‌های پزشکی برای 35 نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است.



قرارداد با بیمه های خدمات درمانی



مدیر درمانگاه تخصصی پوست، مو و لیزر ایرانیان در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مراکز درمانی برای انجام خدمات در زمینه پوست و مو با بیمه قرارداد ندارند، اضافه کرد: این مرکز جهت رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات بهتر با سه بیمه اصلی کشور یعنی تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح قرارداد دارد.

مرکز تخصصی پوست، مو و لیزر ایرانیان از آبان ماه 89 تاسیس و تنها مرکز معتبر در زمینه ارائه خدمات درمانی، زیبایی و لیزر در قم محسوب می‌شود که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم از آن حمایت می کند.